***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2022 12:04
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.09.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,199868 TL'dir. 30.09.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirke kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 30.09.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066694
BIST
13:583.284
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 103,62
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.286
En Düşük
3.196
13:5818,5689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0672
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5700
En Düşük
18,4910
13:5818,1999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0636
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:58994,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 6,40
|Açılış
|: 994,62
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:56
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.944.139
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|176.388.118
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.105.410
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.198.009
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.927
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.020.997
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|INVEO
|17,13
|62.152.147
|% -7,36
|
|THYAO
|74,95
|4.081.513.739
|% 6,16
|
|SASA
|70,60
|1.797.975.925
|% 3,52
|
|TUPRS
|313,80
|1.444.536.001
|% 8,36
|
|ASELS
|30,14
|1.115.681.532
|% 2,87
|
|YKBNK
|7,34
|1.100.867.891
|% 3,82
|
|EKGYO
|3,98
|942.161.655
|% 2,84
|
|YKBNK
|7,34
|1.100.867.891
|% 3,82
|
|ODAS
|6,43
|704.543.020
|% 1,42
|
|AKBNK
|11,71
|996.959.965
|% 3,72
|
|ISCTR
|7,79
|630.311.136
|% 3,59
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5670
|18,5685
|% 0,36
|
|Euro
|18,1670
|18,1920
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,7168
|20,8207
|% 0,55
|
|Frank
|18,6804
|18,7929
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9266
|4,9513
|% 0,34
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|3,70
|
|Altın Gr.
|994
|994
|5,98
|
|Cumhuriyet
|6.648
|6.748
|24,00
|
|Tam
|6.688
|6.743
|11,00
|
|Yarım
|3.254
|3.294
|3,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.647
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,40
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,59
|0,25
|
|B. Petrol
|88,41
|88,41
|3,27
|