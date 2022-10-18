***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.10.2022 16:19
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.10.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,212621 TL'dir. 17.10.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 17.10.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072690
BIST
16:173.827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -20,47
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.817
16:1718,5872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
16:1718,3484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0564
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
16:17988,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,85
|Açılış
|: 988,52
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler16:17
|POLTK
|784,50
|20.931.275
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|79.098.176
|% 10,00
|
|KONYA
|1.928,30
|113.412.157
|% 10,00
|
|YAPRK
|42,18
|40.972.427
|% 9,96
|
|OSMEN
|42,64
|12.478.266
|% 9,95
|
|SAYAS
|23,12
|127.731.974
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.844.403.249
|% -9,90
|
|KIMMR
|7,25
|12.573.776
|% -9,60
|
|KLRHO
|34,06
|196.200.614
|% -6,99
|
|OYYAT
|33,42
|126.613.778
|% -6,91
|
|THYAO
|96,95
|5.665.369.896
|% -1,52
|
|YKBNK
|9,59
|4.723.724.247
|% -1,24
|
|AKBNK
|15,12
|3.955.290.640
|% 1,82
|
|ASELS
|33,06
|3.471.373.939
|% 1,10
|
|EKGYO
|4,42
|3.294.496.912
|% -1,56
|
|EKGYO
|4,42
|3.294.496.912
|% -1,56
|
|YKBNK
|9,59
|4.723.724.247
|% -1,24
|
|TSKB
|2,66
|932.590.417
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,45
|2.816.049.122
|% 0,64
|
|SKBNK
|1,84
|545.724.236
|% -2,65
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5842
|18,5872
|% 0,04
|
|Euro
|18,3381
|18,3484
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,9605
|21,0656
|% -0,47
|
|Frank
|18,6152
|18,7273
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9299
|4,9546
|% -0,00
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|4,88
|
|Altın Gr.
|989
|989
|2,47
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-13,00
|
|Tam
|6.693
|6.763
|34,00
|
|Yarım
|3.261
|3.308
|19,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.656
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,26
|11,27
|0,10
|
|B. Petrol
|91,39
|91,39
|-0,23
|
Seans Raporu
16:17
daha fazla
-
16:32GWIND
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.38 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 960, 467 adet işlem
-
16:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 73 kaybederek (% -0.37 ) 4, 203
-
16:31XU100
Endeks 3, 828 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 5 altında . İşlem hacmi 78, 254.00 milyon TL de
-
16:31KARSN
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 8.89 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 382, 362 adet işlem
-
16:30KARSN
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 148, 926 adet işlem