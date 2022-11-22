***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2022 10:45
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.11.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,25184 TL'dir. 21.11.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 21.11.2022 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081552
BIST
15:004.721
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 150,72
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.721
En Düşük
4.567
15:0018,6242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
15:0019,1333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0589
|Açılış
|: 19,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1780
En Düşük
19,0421
15:001.047,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,37
|Açılış
|: 1.047,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.048,15
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler14:58
|RNPOL
|22,00
|71.418.083
|% 10,00
|
|MERKO
|7,48
|67.561.508
|% 10,00
|
|PRDGS
|13,86
|117.856.982
|% 10,00
|
|IMASM
|169,40
|29.485.951
|% 10,00
|
|CMENT
|66,00
|2.329.008
|% 10,00
|
|SILVR
|17,34
|15.888.243
|% -9,97
|
|KERVN
|1,15
|1.493.370
|% -9,45
|
|ZEDUR
|31,00
|1.460.777
|% -7,79
|
|MZHLD
|157,10
|98.928.570
|% -7,26
|
|COSMO
|90,00
|2.178.929
|% -5,36
|
|THYAO
|108,00
|5.203.209.254
|% 1,03
|
|EREGL
|39,98
|4.975.894.281
|% 6,05
|
|SASA
|149,20
|4.491.058.872
|% 9,79
|
|HEKTS
|40,20
|4.011.389.047
|% 7,49
|
|KRDMD
|13,64
|3.278.972.051
|% 3,73
|
|EKGYO
|5,90
|2.707.991.919
|% 2,08
|
|KRDMD
|13,64
|3.278.972.051
|% 3,73
|
|YKBNK
|11,50
|2.547.039.707
|% 0,79
|
|PETKM
|16,05
|3.164.712.795
|% 4,97
|
|ISCTR
|9,95
|1.778.615.396
|% 2,05
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6207
|18,6223
|% 0,01
|
|Euro
|19,1164
|19,1261
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,0487
|22,1593
|% 0,49
|
|Frank
|19,4282
|19,5453
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9415
|4,9663
|% 0,05
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|8,42
|
|Altın Gr.
|1.047
|1.047
|5,97
|
|Cumhuriyet
|6.993
|7.099
|2,00
|
|Tam
|7.012
|7.081
|9,00
|
|Yarım
|3.406
|3.462
|5,00
|
|Çeyrek
|1.698
|1.730
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,27
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,76
|0,27
|
|B. Petrol
|88,70
|88,70
|1,25
|
Seans Raporu
14:58
daha fazla
-
15:13MAGEN
Yüzde 6.47 oranında artışla 31.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 605, 509 adet işlem
-
15:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 160, 78 artarak (% 3.25 ) 5, 106
-
15:11XU100
Endeks 4, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 2 üstünde . İşlem hacmi 72, 731.00 milyon TL de
-
15:11HEKTS
Yüzde 7.49 oranında artışla 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 103, 644, 818 adet işlem
-
15:10ZOREN
Yüzde 7.20 oranında artışla 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 377, 051 adet işlem