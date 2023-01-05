***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.01.2023 12:07
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.01.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,268499 TL'dir. 04.01.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 04.01.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093942
BIST
11:585.451
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -72,21
|Açılış
|: 5.556
|
|Önceki Kapanış
|: 5.523
|
5.567
En Düşük
5.270
11:5818,7680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8050
En Düşük
18,7265
11:5819,9539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0619
|Açılış
|: 20,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0451
En Düşük
19,8711
11:581.114,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,90
|Açılış
|: 1.114,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,88
|
1.120,71
En Düşük
1.112,24
BIST En Aktif Hisseler11:58
|BFREN
|5.746,00
|169.447.847
|% 9,85
|
|SNKRN
|27,80
|278.639
|% 9,19
|
|DOGUB
|10,85
|43.470.995
|% 8,50
|
|KUVVA
|52,00
|376.272
|% 8,33
|
|TUREX
|29,94
|36.908.841
|% 8,01
|
|ULUSE
|202,50
|23.096.798
|% -10,00
|
|OTTO
|86,40
|147.744
|% -10,00
|
|MARTI
|5,48
|5.046.439
|% -9,87
|
|TERA
|23,82
|247.654.631
|% -8,03
|
|ULAS
|9,25
|115.163
|% -7,87
|
|EREGL
|43,18
|7.656.528.833
|% 0,61
|
|THYAO
|144,30
|6.035.092.460
|% -0,14
|
|ASELS
|64,05
|3.152.492.610
|% -1,69
|
|KRDMD
|18,97
|3.009.218.922
|% -4,14
|
|EKGYO
|9,31
|2.154.455.877
|% -1,17
|
|EKGYO
|9,31
|2.154.455.877
|% -1,17
|
|EREGL
|43,18
|7.656.528.833
|% 0,61
|
|KRDMD
|18,97
|3.009.218.922
|% -4,14
|
|YKBNK
|11,38
|1.477.709.533
|% -2,23
|
|ISCTR
|12,42
|1.211.479.966
|% -0,88
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7600
|18,7680
|% 0,14
|
|Euro
|19,9378
|19,9539
|% 0,31
|
|Sterlin
|22,5000
|22,6128
|% -0,15
|
|Frank
|20,1546
|20,2760
|% 0,41
|
|Riyal
|4,9762
|5,0011
|% 0,14
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-9,35
|
|Altın Gr.
|1.114
|1.114
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|7.531
|7.644
|60,00
|
|Tam
|7.546
|7.607
|-19,00
|
|Yarım
|3.654
|3.718
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.859
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,07
|-0,27
|
|B. Petrol
|78,55
|78,55
|0,71
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:13VKGYO
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 832, 718 adet işlem
-
12:12ENJSA
Yüzde -4.79 oranında düşüşle 34.20 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 196, 706 adet işlem
-
12:11RYGYO
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 12.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 330, 267 adet işlem
-
12:10GESAN
Yüzde -4.95 oranında düşüşle 218.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 541, 727 adet işlem
-
12:09XU100
Endeks 5, 440 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 51 altında . İşlem hacmi 56, 834.00 milyon TL de