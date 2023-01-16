***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 10:15
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.01.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,278763 TL'dir. 13.01.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 13.01.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102436
BIST
14:345.130
En Yüksek
|Değişim
|: 2,91%
|| 144,83
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.140
En Düşük
4.981
14:3418,7948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0125
|Açılış
|: 19,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
14:3420,3617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0108
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
14:341.158,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,12
|Açılış
|: 1.158,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler14:34
|SDTTR
|75,35
|345.740.193
|% 10,00
|
|AKCNS
|53,35
|40.202.245
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|2.879.224
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.150.522
|% 10,00
|
|DAGI
|6,05
|5.569.797
|% 10,00
|
|ODAS
|8,79
|2.367.744.433
|% -4,87
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|DOGUB
|12,19
|32.510.898
|% -3,94
|
|ADEL
|111,70
|8.515.200
|% -3,71
|
|THYAO
|143,70
|6.096.358.696
|% 6,68
|
|KOZAL
|567,00
|3.421.260.249
|% 6,78
|
|ASELS
|57,95
|2.922.160.682
|% 4,89
|
|EREGL
|40,86
|2.865.289.280
|% 1,24
|
|TUPRS
|534,60
|2.835.252.518
|% 4,78
|
|ODAS
|8,79
|2.367.744.433
|% -4,87
|
|EKGYO
|8,01
|1.994.404.178
|% 1,65
|
|YKBNK
|9,52
|1.560.458.977
|% 3,37
|
|KRDMD
|19,01
|2.645.896.183
|% 1,82
|
|ISCTR
|11,12
|1.264.954.360
|% 2,96
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7898
|18,7948
|% 0,07
|
|Euro
|20,3498
|20,3617
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,8819
|22,9967
|% -0,12
|
|Frank
|20,2104
|20,3322
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9873
|5,0123
|% 0,04
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-1,73
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.159
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|-55,00
|
|Tam
|7.842
|7.897
|87,00
|
|Yarım
|3.821
|3.864
|42,00
|
|Çeyrek
|1.916
|1.932
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,61
|14,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,88
|84,88
|-0,40
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:49YAPRK
Yüzde 5.97 oranında artışla 43.68 lira fiyatla işlem gören hissede 273, 650 adet işlem
-
14:48PINSU
Yüzde 7.29 oranında artışla 7.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 948, 261 adet işlem
-
14:46XU100
Endeks 5, 137 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 06 üstünde . İşlem hacmi 56, 368.00 milyon TL de
-
14:45GESAN
Yüzde 6.48 oranında artışla 213.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 781, 309 adet işlem
-
14:44BFREN
Yüzde 6.71 oranında artışla 5, 202.50 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 408 adet işlem