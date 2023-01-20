***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2023 11:21
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.01.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,284734 TL'dir. 19.01.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.01.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103378
BIST
11:465.493
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 70,90
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.422
|
5.507
En Düşük
5.436
11:4618,8101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0217
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,8388
En Düşük
18,7193
11:4620,3923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0478
|Açılış
|: 20,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
20,4246
En Düşük
20,3003
11:461.167,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,65
|Açılış
|: 1.167,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.168,18
|
1.171,78
En Düşük
1.162,50
BIST En Aktif Hisseler11:46
|OTTO
|108,90
|5.990
|% 10,00
|
|PKART
|28,64
|35.410.924
|% 9,98
|
|SOKE
|14,57
|18.759.647
|% 9,96
|
|ONCSM
|60,15
|2.997.455
|% 9,96
|
|IDGYO
|4,00
|7.922.708
|% 9,89
|
|PRDGS
|8,75
|45.207.941
|% -5,81
|
|ATSYH
|105,80
|635.223
|% -4,34
|
|KUVVA
|45,60
|3.469.780
|% -4,00
|
|ZOREN
|5,91
|389.368.297
|% -3,90
|
|BRKSN
|12,51
|6.768.394
|% -3,70
|
|THYAO
|154,10
|3.352.766.391
|% -0,32
|
|EREGL
|41,14
|3.154.019.629
|% 1,93
|
|AKBNK
|18,40
|1.919.521.110
|% 4,60
|
|TCELL
|40,02
|1.759.821.259
|% 7,23
|
|YKBNK
|10,14
|1.566.595.182
|% 4,54
|
|EKGYO
|8,67
|1.417.759.354
|% 2,85
|
|YKBNK
|10,14
|1.566.595.182
|% 4,54
|
|SKBNK
|2,98
|398.629.174
|% 4,56
|
|AKBNK
|18,40
|1.919.521.110
|% 4,60
|
|ISCTR
|12,19
|1.015.848.400
|% 4,91
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8003
|18,8101
|% 0,12
|
|Euro
|20,3795
|20,3923
|% 0,23
|
|Sterlin
|23,1698
|23,2860
|% -0,17
|
|Frank
|20,3831
|20,5059
|% -0,29
|
|Riyal
|4,9912
|5,0162
|% 0,07
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-2,90
|
|Altın Gr.
|1.169
|1.169
|0,61
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|-32,00
|
|Tam
|7.925
|7.985
|-3,00
|
|Yarım
|3.862
|3.907
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.937
|1.954
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|23,99
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,52
|0,08
|
|B. Petrol
|86,86
|86,86
|0,70
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
12:01BNTAS
Yüzde 9.87 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 105, 633 adet işlem
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, THYAO, KOZAL
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, ISCTR, YKBNK
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 82, 73 artarak (% 1.71 ) 4, 921
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OTTO, SOKE, ONCSM, IDGYO, PKART, BNTAS