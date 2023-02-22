***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2023 10:20
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 21.02.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,297593 TL'dir. 21.02.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 21.02.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115856
BIST
10:545.123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -26,19
|Açılış
|: 5.149
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.090
10:5418,8789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 19,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1730
|
18,8796
En Düşük
18,8057
10:5420,1194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0280
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4700
|
20,1347
En Düşük
20,0000
10:541.116,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,54
|Açılış
|: 1.116,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.116,67
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler10:54
|SEGYO
|2,31
|8.537.243
|% 10,00
|
|BNTAS
|7,02
|94.214.116
|% 9,86
|
|RYGYO
|12,10
|78.135.844
|% 9,60
|
|VANGD
|5,67
|4.040.336
|% 9,46
|
|BURVA
|36,48
|12.784.541
|% 8,38
|
|AFYON
|11,34
|138.651.432
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|43.579.725
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|161.705.647
|% -10,00
|
|BMSCH
|18,47
|15.172.961
|% -9,99
|
|CMBTN
|734,30
|40.432.433
|% -9,99
|
|EREGL
|46,72
|3.164.249.024
|% -6,30
|
|KRDMD
|23,68
|1.923.322.943
|% -5,58
|
|THYAO
|139,30
|1.418.301.283
|% 1,31
|
|ISDMR
|43,58
|966.573.887
|% 8,03
|
|EKGYO
|8,32
|954.499.188
|% -6,83
|
|EKGYO
|8,32
|954.499.188
|% -6,83
|
|KRDMD
|23,68
|1.923.322.943
|% -5,58
|
|EREGL
|46,72
|3.164.249.024
|% -6,30
|
|YKBNK
|9,15
|435.730.019
|% 2,01
|
|AKBNK
|16,16
|714.509.490
|% 1,64
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8761
|18,8789
|% 0,07
|
|Euro
|20,1142
|20,1194
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,8248
|22,9392
|% 0,25
|
|Frank
|20,3125
|20,4349
|% 0,28
|
|Riyal
|5,0166
|5,0418
|% 0,04
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|5,99
|
|Altın Gr.
|1.115
|1.115
|2,20
|
|Cumhuriyet
|7.609
|7.724
|5,00
|
|Tam
|7.634
|7.708
|9,00
|
|Yarım
|3.729
|3.772
|5,00
|
|Çeyrek
|1.865
|1.886
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,86
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,23
|13,25
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|-0,41
|
Seans Raporu
10:54
daha fazla
-
11:09MNDRS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 800, 607 adet işlem
-
11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, ODAS, SASA
-
11:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 91 kaybederek (% -0.50 ) 4, 599
-
11:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEGYO, BNTAS
-
11:08
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NIBAS, BUCIM, KONYA, CIMSA, GOLTS, KLKIM, CMBTN, BSOKE, BTCIM, AFYON