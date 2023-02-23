***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2023 10:22
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.02.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,298347 TL'dir. 22.02.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 22.02.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116242
BIST
11:365.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 10,91
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.116
En Düşük
5.044
11:3618,8791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 19,1580
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
11:3620,0459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0375
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
11:361.110,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,02
|Açılış
|: 1.110,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler11:36
|BAGFS
|30,58
|64.227.017
|% 10,00
|
|SDTTR
|92,95
|71.191.991
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|18.926.809
|% 10,00
|
|ULUSE
|316,00
|37.423.171
|% 9,99
|
|EGGUB
|82,60
|10.226.954
|% 9,99
|
|NUHCM
|148,50
|42.668.252
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|38.932.120
|% -10,00
|
|AKCNS
|68,85
|11.379.803
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|115.758.362
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|13.975.089
|% -10,00
|
|KRDMD
|21,00
|2.499.148.495
|% -7,00
|
|EREGL
|44,82
|1.415.951.240
|% -1,49
|
|THYAO
|138,40
|1.367.090.548
|% 1,47
|
|AKBNK
|16,44
|1.241.446.411
|% 2,37
|
|ASTOR
|32,84
|1.081.518.642
|% 5,73
|
|KRDMD
|21,00
|2.499.148.495
|% -7,00
|
|EKGYO
|8,11
|699.628.280
|% 0,87
|
|AKBNK
|16,44
|1.241.446.411
|% 2,37
|
|IZMDC
|6,06
|419.197.767
|% -6,77
|
|YKBNK
|9,38
|511.370.783
|% 2,40
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8756
|18,8791
|% 0,04
|
|Euro
|20,0364
|20,0459
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6814
|22,7951
|% 0,10
|
|Frank
|20,1852
|20,3068
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0166
|5,0418
|% 0,03
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|3,00
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.110
|2,56
|
|Cumhuriyet
|7.591
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.591
|7.650
|9,00
|
|Yarım
|3.708
|3.743
|4,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.872
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,08
|13,10
|0,05
|
|B. Petrol
|80,78
|80,78
|0,18
|
Seans Raporu
11:36
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11:51HUNER
Yüzde 6.07 oranında artışla 8.04 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 656, 211 adet işlem
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11:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 47 artarak (% 0.15 ) 5, 622
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11:49
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, BAGFS, SDTTR
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11:49XU100
Endeks 5, 083 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 21, 479.00 milyon TL de
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11:49DESA
Yüzde 7.62 oranında artışla 52.80 lira fiyatla işlem gören hissede 252, 105 adet işlem