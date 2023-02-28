***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2023 10:33
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.02.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,301096 TL'dir. 27.02.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 27.02.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117490
BIST
11:115.236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 38,41
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.254
En Düşük
5.203
11:1118,8899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0028
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
11:1120,0519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
11:111.098,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,30
|Açılış
|: 1.098,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.097,64
BIST En Aktif Hisseler11:11
|ALFAS
|221,60
|45.758.184
|% 9,98
|
|RODRG
|74,40
|13.996.198
|% 9,98
|
|PINSU
|9,49
|47.028.850
|% 9,97
|
|TGSAS
|17,10
|2.187.778
|% 9,97
|
|EMKEL
|6,51
|41.848.470
|% 9,97
|
|CIMSA
|116,40
|366.461.922
|% -8,71
|
|METUR
|4,91
|23.392.744
|% -7,71
|
|ORMA
|57,80
|52.020
|% -7,22
|
|COSMO
|93,15
|1.034.338
|% -6,80
|
|FMIZP
|141,50
|19.715.963
|% -5,79
|
|OYAKC
|48,84
|2.132.543.557
|% 1,08
|
|THYAO
|143,90
|2.105.594.860
|% 0,35
|
|KRDMD
|22,32
|1.835.850.619
|% 1,64
|
|AKBNK
|17,69
|1.458.645.601
|% 2,14
|
|EREGL
|44,38
|1.404.916.688
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,47
|932.431.163
|% -0,82
|
|AKBNK
|17,69
|1.458.645.601
|% 2,14
|
|KRDMD
|22,32
|1.835.850.619
|% 1,64
|
|YKBNK
|10,01
|752.932.836
|% 1,52
|
|ISCTR
|11,77
|595.518.093
|% 1,29
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8868
|18,8899
|% 0,01
|
|Euro
|20,0451
|20,0519
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6701
|22,7838
|% -0,15
|
|Frank
|20,0578
|20,1786
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0177
|5,0428
|% 0,02
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-9,82
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.481
|7.536
|-37,00
|
|Yarım
|3.655
|3.688
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.827
|1.844
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,49
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,47
|12,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|0,60
|