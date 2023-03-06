***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.03.2023 10:45
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.03.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,296383 TL'dir. 03.03.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.03.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120325
BIST
14:305.335
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 123,07
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.337
En Düşük
5.222
14:3018,9006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 19,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9181
En Düşük
18,7988
14:3020,1055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0113
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3489
En Düşük
19,9295
14:301.124,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,75
|Açılış
|: 1.123,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,84
|
1.129,64
En Düşük
1.119,33
BIST En Aktif Hisseler14:28
|BVSAN
|46,20
|57.352.891
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|23.353.952
|% 10,00
|
|MARKA
|5,51
|8.489.215
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|2.844.129
|% 9,98
|
|SILVR
|17,90
|42.695.054
|% 9,95
|
|ULUSE
|242,30
|407.275.581
|% -9,99
|
|GWIND
|17,84
|45.493.111
|% -4,85
|
|KGYO
|31,58
|24.546.824
|% -4,30
|
|SELGD
|6,70
|4.060.489
|% -4,15
|
|KMPUR
|110,70
|219.299.863
|% -3,40
|
|EREGL
|43,76
|4.749.009.353
|% -0,50
|
|TUPRS
|626,00
|2.159.607.674
|% 2,54
|
|KRDMD
|20,72
|2.147.522.873
|% -1,43
|
|AKBNK
|18,11
|2.145.625.418
|% 4,02
|
|THYAO
|140,70
|2.131.887.072
|% 1,44
|
|YKBNK
|10,28
|1.875.787.736
|% 4,26
|
|EKGYO
|8,23
|1.237.004.806
|% 1,73
|
|AKBNK
|18,11
|2.145.625.418
|% 4,02
|
|ISCTR
|12,44
|1.433.216.883
|% 5,51
|
|EREGL
|43,76
|4.749.009.353
|% -0,50
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8982
|18,9010
|% 0,06
|
|Euro
|20,0982
|20,1044
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6297
|22,7432
|% -0,24
|
|Frank
|20,1323
|20,2536
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0203
|5,0455
|% 0,05
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,04
|
|Altın Gr.
|1.124
|1.125
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|7.602
|7.716
|-12,00
|
|Tam
|7.640
|7.687
|44,00
|
|Yarım
|3.733
|3.762
|22,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.881
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,10
|21,12
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,86
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,54
|84,54
|-1,29
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:43FORMT
Yüzde 9.68 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 819, 400 adet işlem
-
14:42YEOTK
Yüzde 6.06 oranında artışla 66.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 369, 979 adet işlem
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 139, 29 artarak (% 2.43 ) 5, 872
-
14:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, TRKCM
-
14:41XU100
Endeks 5, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 26 üstünde . İşlem hacmi 48, 346.00 milyon TL de