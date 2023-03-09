***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2023 12:31
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.03.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,298847 TL'dir. 08.03.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 08.03.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122180
BIST
15:345.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 44,97
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
15:3418,9510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,9062
15:3420,0803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0964
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,9125
15:341.107,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,97
|Açılış
|: 1.107,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.109,38
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler15:34
|YGYO
|1,76
|50.232.656
|% 10,00
|
|CMBTN
|588,60
|82.496.986
|% 10,00
|
|KONYA
|3.392,80
|194.782.056
|% 10,00
|
|YESIL
|4,29
|35.220.148
|% 10,00
|
|UZERB
|209,30
|1.334.610
|% 9,98
|
|EMKEL
|10,35
|611.240.140
|% -10,00
|
|DOBUR
|51,20
|26.055.275
|% -9,94
|
|GRSEL
|15,21
|15.413.702
|% -5,53
|
|OTTO
|97,50
|1.297.651
|% -5,16
|
|DOAS
|135,00
|544.298.258
|% -5,06
|
|ISCTR
|14,64
|6.132.095.491
|% 2,59
|
|EREGL
|43,36
|5.583.735.104
|% 0,79
|
|AKBNK
|20,12
|4.886.773.627
|% 0,95
|
|OYAKC
|45,44
|3.957.889.442
|% 6,62
|
|YKBNK
|11,72
|3.918.392.367
|% 1,12
|
|ISCTR
|14,64
|6.132.095.491
|% 2,59
|
|YKBNK
|11,72
|3.918.392.367
|% 1,12
|
|AKBNK
|20,12
|4.886.773.627
|% 0,95
|
|SKBNK
|2,70
|522.363.653
|% 0,37
|
|EKGYO
|8,29
|1.504.830.525
|% 2,22
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9472
|18,9510
|% 0,06
|
|Euro
|20,0752
|20,0803
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,4480
|22,5606
|% 0,32
|
|Frank
|20,1156
|20,2368
|% 0,36
|
|Riyal
|5,0360
|5,0612
|% 0,11
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|4,51
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|3,60
|
|Cumhuriyet
|7.488
|7.601
|-3,00
|
|Tam
|7.530
|7.577
|-9,00
|
|Yarım
|3.679
|3.707
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.854
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,10
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|0,07
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|0,28
|
Seans Raporu
15:34
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-
15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 35 artarak (% 0.87 ) 4, 933
-
15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, NIBAS, ONCSM, YESIL, MARKA, NUHCM, UMPAS, YYAPI, CMBTN, UZERB
-
15:49
CIMSA, DURDO, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:49
MIPAZ, EMKEL, TDGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:49
Bu seansda işlem gören 247 hisse senedinden 139 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 93 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem