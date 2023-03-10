***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2023 10:02
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.03.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,299797 TL'dir. 09.03.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 09.03.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122636
BIST
11:545.418
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -28,25
|Açılış
|: 5.397
|
|Önceki Kapanış
|: 5.446
|
5.439
En Düşük
5.382
11:5418,9676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 19,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1700
|
19,0436
En Düşük
18,7375
11:5420,1096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0391
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2600
|
20,1745
En Düşük
19,8223
11:541.119,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,98
|Açılış
|: 1.119,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.115,80
|
1.120,88
En Düşük
1.103,47
BIST En Aktif Hisseler11:54
|AVTUR
|3,64
|5.125.774
|% 9,97
|
|MARKA
|8,05
|25.523.249
|% 9,97
|
|YESIL
|4,71
|146.309.908
|% 9,79
|
|BVSAN
|54,40
|305.033.149
|% 9,28
|
|DOKTA
|47,70
|35.822.724
|% 8,41
|
|BALAT
|16,51
|241.541
|% -9,98
|
|MERCN
|32,90
|49.108.089
|% -9,07
|
|KRGYO
|11,45
|16.637.892
|% -4,98
|
|TERA
|26,90
|35.180.390
|% -4,68
|
|DOBUR
|48,96
|9.323.361
|% -4,38
|
|EREGL
|41,30
|4.318.066.633
|% -3,91
|
|OYAKC
|46,16
|2.256.332.126
|% -1,54
|
|KRDMD
|21,16
|1.684.628.983
|% 1,24
|
|ISCTR
|14,52
|1.628.368.360
|% 2,25
|
|ASELS
|58,40
|1.333.392.896
|% 0,26
|
|ADESE
|1,65
|234.469.220
|% 4,43
|
|ISCTR
|14,52
|1.628.368.360
|% 2,25
|
|EREGL
|41,30
|4.318.066.633
|% -3,91
|
|YKBNK
|11,77
|1.171.735.725
|% 0,34
|
|KRDMD
|21,16
|1.684.628.983
|% 1,24
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9628
|18,9676
|% 0,08
|
|Euro
|20,1018
|20,1096
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,5908
|22,7041
|% 0,27
|
|Frank
|20,3092
|20,4315
|% 0,46
|
|Riyal
|5,0376
|5,0628
|% 0,08
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|5,01
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.120
|3,73
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|31,00
|
|Tam
|7.592
|7.644
|14,00
|
|Yarım
|3.709
|3.740
|6,00
|
|Çeyrek
|1.854
|1.870
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,12
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,29
|0,05
|
|B. Petrol
|81,12
|81,12
|-0,47
|
Seans Raporu
11:54
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-
12:08KRGYO
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 11.47 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 450, 992 adet işlem
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12:07SMRTG
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 84.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 477, 813 adet işlem
-
12:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 15 kaybederek (% -0.47 ) 4, 870
-
12:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AVTUR, YESIL, MARKA
-
12:05
YESIL, PCILT, NTGAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında