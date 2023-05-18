***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2023 10:22
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 17.05.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,32835 TL'dir. 17.05.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 17.05.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152206
BIST
11:334.653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -8,62
|Açılış
|: 4.682
|
|Önceki Kapanış
|: 4.662
|
4.700
En Düşük
4.630
11:3319,7923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0354
|Açılış
|: 20,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2800
|
19,7973
En Düşük
19,6437
11:3321,4410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9000
|
21,4540
En Düşük
21,2329
11:331.256,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,42
|Açılış
|: 1.256,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.258,74
|
1.262,45
En Düşük
1.251,99
BIST En Aktif Hisseler11:33
|ATSYH
|86,35
|883.015
|% 10,00
|
|DOBUR
|35,32
|5.063.970
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|PSDTC
|27,86
|11.177.530
|% 9,94
|
|ALFAS
|318,80
|459.886.230
|% -9,99
|
|SAMAT
|26,44
|57.327.713
|% -9,51
|
|CWENE
|125,90
|599.868.803
|% -6,53
|
|AKYHO
|1,97
|5.057.371
|% -4,83
|
|ASTOR
|49,40
|994.886.430
|% -4,82
|
|THYAO
|136,50
|2.130.164.929
|% -0,44
|
|KCHOL
|80,00
|1.024.594.288
|% -1,36
|
|ASTOR
|49,40
|994.886.430
|% -4,82
|
|AKBNK
|15,55
|908.218.370
|% -0,19
|
|ISCTR
|11,20
|899.022.165
|% 0,18
|
|EKGYO
|6,44
|601.601.824
|% 0,47
|
|ISCTR
|11,20
|899.022.165
|% 0,18
|
|YKBNK
|9,41
|636.781.585
|% 0,53
|
|AKBNK
|15,55
|908.218.370
|% -0,19
|
|ZOREN
|4,82
|213.386.819
|% 2,99
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,7811
|19,7923
|% 0,18
|
|Euro
|21,4028
|21,4410
|% -0,02
|
|Sterlin
|24,5339
|24,6570
|% -0,23
|
|Frank
|21,8877
|22,0196
|% -0,04
|
|Riyal
|5,2594
|5,2857
|% 0,15
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|-7,41
|
|Altın Gr.
|1.255
|1.256
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|9.056
|9.193
|-38,00
|
|Tam
|9.017
|9.252
|-59,59
|
|Yarım
|4.427
|4.558
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.207
|2.272
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,47
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,89
|14,91
|-0,19
|
|B. Petrol
|76,66
|76,66
|-0,30
|
Seans Raporu
11:33
daha fazla
-
11:48DAGI
Yüzde -3.21 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 805 adet işlem
-
11:47SELVA
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 9.65 lira fiyatla işlem gören hissede 949, 031 adet işlem
-
11:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAL, GUBRF
-
11:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 68 kaybederek (% -0.21 ) 4, 173
-
11:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PSDTC, PSDTC, PSDTC, DOBUR, ATSYH