***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.06.2023 09:52
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.06.2023 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,332205 TL'dir. 01.06.2023 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 01.06.2023 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155492
BIST
11:075.135
En Düşük
|Değişim
|: 3,53%
|| 175,13
|Açılış
|: 5.103
|
|Önceki Kapanış
|: 4.960
|
5.074
En Yüksek
5.147
11:0720,8789
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0748
|Açılış
|: 21,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1600
|
21,1602
En Düşük
20,7867
11:0722,5646
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0488
|Açılış
|: 22,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6500
|
22,8275
En Düşük
22,3930
11:071.326,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.326,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.322,35
|
1.345,64
En Düşük
1.321,88
BIST En Aktif Hisseler11:07
|TKFEN
|33,46
|177.518.027
|% 9,99
|
|ENKAI
|28,48
|1.339.946.013
|% 9,62
|
|EKIZ
|13,80
|369.067
|% 8,24
|
|YKBNK
|11,39
|1.316.939.311
|% 8,17
|
|ISCTR
|12,29
|1.790.339.902
|% 7,81
|
|MARKA
|11,26
|2.588.719
|% -9,99
|
|ISSEN
|20,38
|71.551.519
|% -9,98
|
|BALAT
|12,95
|151.398
|% -9,06
|
|BRKO
|3,81
|28.575
|% -4,75
|
|CASA
|125,90
|62.950
|% -3,89
|
|THYAO
|151,00
|2.315.965.933
|% 2,72
|
|ISCTR
|12,29
|1.790.339.902
|% 7,81
|
|GARAN
|28,92
|1.725.626.623
|% 6,56
|
|ENKAI
|28,48
|1.339.946.013
|% 9,62
|
|AKBNK
|17,49
|1.338.021.510
|% 7,04
|
|ISCTR
|12,29
|1.790.339.902
|% 7,81
|
|YKBNK
|11,39
|1.316.939.311
|% 8,17
|
|EKGYO
|7,40
|720.917.208
|% 2,21
|
|AKBNK
|17,49
|1.338.021.510
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,53
|164.011.525
|% 4,98
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,8746
|20,8789
|% 0,36
|
|Euro
|22,4807
|22,5646
|% 0,22
|
|Sterlin
|26,0717
|26,2025
|% 0,39
|
|Frank
|22,9806
|23,1191
|% 0,49
|
|Riyal
|5,5495
|5,5774
|% 0,38
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-1,87
|
|Altın Gr.
|1.327
|1.327
|4,74
|
|Cumhuriyet
|9.085
|9.222
|-2,00
|
|Tam
|9.045
|9.280
|-1,17
|
|Yarım
|4.449
|4.559
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.231
|2.286
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,90
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,02
|16,04
|0,06
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|0,90
|
Seans Raporu
11:07
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-
11:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 221, 1 artarak (% 4.06 ) 5, 667
-
11:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, TRKCM, YKBNK
-
11:22XU100
Endeks 5, 136 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 55 üstünde . İşlem hacmi 28, 521.00 milyon TL de
-
11:22DARDL
Yüzde 7.08 oranında artışla 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 860, 102 adet işlem
-
11:21HEKTS
Yüzde 7.02 oranında artışla 29.90 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 105, 903 adet işlem