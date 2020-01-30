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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.01.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde Bedelli Sermaye Artırımı Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
VKFYO, TRAVKFYT91Q4 20.000.000 10.000.000,000 50,00000 1,00

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.000.000 10.000.000,000 50,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Bu konuda henüz bir karar alınmamıştır.
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 30.01.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
1) Ana Sözleşmemizin 11.maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden,
- 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 20.000.000.-TL çıkarılmış sermayemizin %50 oranında 10.000.000..-TL bedelli artırılarak 30.000.000.-TL'ye yükseltilmesine,
- Yeni pay alma haklarının ortaklarımıza nominal değer üzerinden (1 Pay=1,00.-TL) nakden kullandırılmasına,
- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay var ise tamamının nominal değerden az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) ilgili pazarda halka arz edilmesine,
- Ruçhan hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak tespit edilmesine,
- Söz konusu bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına,
- Gerekli tüm izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve kurul izinini müteakip diğer tüm iş ve işlemlerin yapılmasına,
2) Sermaye artırımı ile ilgili her türlü işlem ve harcamanın yapılması ve ödenmesi konusunda,
Şirket Genel Müdürlüğü'nün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815608


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BEYAZ 4,18 3.516.096 % 10,00  
PENGD 3,41 60.577.169 % 6,90  
ESCOM 2,57 5.123.539 % 6,20  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8009 7,8400 % 0,92  
Frank 6,1408 6,1778 % 0,81  
Riyal 1,5884 1,5963 % 0,32  
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