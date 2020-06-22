***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimiz Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin İzahname ve tadil metninin Sermaye Piyası Kurulu Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)VKFYO, TRAVKFYT91Q4 20.000.000 10.000.000,000 50,00000 1,00Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.000.000 10.000.000,000 50,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Taahhüd bulunmaktadır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 27.02.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.05.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimiz 50.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin %50 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 30.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2020 tarih ve 32/657 sayılı toplantısında uygun bulunmuş ve 2020/32 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur. Bu kapsamda Kurul'un 08.06.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.5715 sayılı yazısı ile ihraç edilecek paylara ilişkin izahameye onay verilmiştir. Onaylı izahnamenin ilanından önce Şirketimizin yönetiminde yapılan değişiklik kapsamında izahname tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanması talep edilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulunun 17.06.2020 tarih ve 12233903-335.04.04-E.6133 sayılı yazısı ile izahname tadil metnine de onay verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852375BIST