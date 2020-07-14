***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satışının tamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)VKFYO, TRAVKFYT91Q4 20.000.000 10.000.000,000 50,00000 1,00 VKFYO, TRAVKFYT91Q4 Hamiline VKFYO(RÜÇHAN), TRRVMYO00045 8.885,862 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.000.000 10.000.000,000 50,00000 8.885,862Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Taahhüd bulunmaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 25.06.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.07.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 27.02.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 21.05.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 29.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 26.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarKullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması10.07.2020 tarihli özel durum açıklamamızda yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan toplan nominal değeri 8.885,862-TL paylar 14.07.2020-16.07.2020 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş olup, ilgili payların tümünün satışı 14.07.2020 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859877BIST