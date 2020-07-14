***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.07.2020 18:51
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların satışının tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.01.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 30.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
VKFYO, TRAVKFYT91Q4 20.000.000 10.000.000,000 50,00000 1,00 VKFYO, TRAVKFYT91Q4 Hamiline VKFYO(RÜÇHAN), TRRVMYO00045 8.885,862 0
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.000.000 10.000.000,000 50,00000 8.885,862
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Taahhüd bulunmaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 25.06.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 09.07.2020
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 27.02.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 21.05.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 29.06.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 26.06.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Kullanılmayan Rüçhan Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması
10.07.2020 tarihli özel durum açıklamamızda yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan toplan nominal değeri 8.885,862-TL paylar 14.07.2020-16.07.2020 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş olup, ilgili payların tümünün satışı 14.07.2020 (bugün) itibariyle tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859877
BIST