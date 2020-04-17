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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.04.2020 17:52
GÜNCEL HABERLER



***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ŞAHİN UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 15.06.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı T. Vakıflar Bankası T.A.O. - Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden sorumlu Y.K.Üyesi
BARIŞ HAMALOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 16.04.2020 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil
İDRİS YAKUP AŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) / Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
AHMET AYHAN ÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi(Başkan) / Denetim Komitesi(Başkan)
İSMAİL KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 31.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) / Denetim Komitesi (Üye)

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
BARIŞ HAMALOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür Yrd. Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839063


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Çeyrek 605 619 -12,60  
Gümüş.Ons 15,12 15,17 -0,39  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,09  
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