***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.06.2020 17:41
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Nuriddin Mehmet ÖZKUR Genel Müdür Yrd. 09.06.2020 2166318936 vkfyo@vkfyo.com.tr S.P.F. Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme/Kredi Derecelendirme 202476/702586/602491
Hülya BAL Müdür Yrd. 15.11.2014 2166318936 vkfyo@vkfyo.com.tr S.P.F.Düzey 3/Kurumsal Yönetim Derecelendirme/Türev Araçlar/Kredi Derecelendirme 212768/703020/303643/603642
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850159
BIST
18:05109.237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -400,56
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
18:056,7991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8067
En Düşük
6,7696
18:057,7265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0600
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7265
En Düşük
7,6354
18:05375,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 4,45
|Açılış
|: 375,19
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
376,44
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|887,90
|1.109.413
|% 10,00
|
|IZTAR
|6,05
|3.349.425
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|683.641
|% 10,00
|
|RTALB
|22,66
|3.323.950
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.533.524
|% 9,98
|
|FORMT
|4,41
|450.384
|% -10,00
|
|MAALT
|80,00
|44.540.110
|% -8,78
|
|UFUK
|4,88
|76.508
|% -6,15
|
|MRSHL
|83,95
|25.152.173
|% -5,25
|
|GLBMD
|4,60
|790.511
|% -5,15
|
|EKGYO
|1,86
|1.500.846.541
|% 6,90
|
|GARAN
|8,17
|952.964.949
|% -1,09
|
|GSRAY
|3,83
|923.377.720
|% 2,41
|
|THYAO
|12,63
|518.917.393
|% -0,08
|
|ASELS
|31,62
|473.376.729
|% -0,25
|
|EKGYO
|1,86
|1.500.846.541
|% 6,90
|
|IHLGM
|1,39
|467.347.616
|% 4,51
|
|GSRAY
|3,83
|923.377.720
|% 2,41
|
|KARSN
|2,03
|424.885.314
|% 6,28
|
|IHLAS
|0,75
|107.727.895
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6179
|8,6611
|% 0,08
|
|Frank
|7,1314
|7,1743
|% 1,02
|
|Riyal
|1,8056
|1,8147
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|19,04
|
|Altın Gr.
|376
|376
|5,06
|
|Cumhuriyet
|2.433
|2.462
|27,90
|
|Tam
|2.504
|2.534
|32,60
|
|Yarım
|1.222
|1.233
|12,10
|
|Çeyrek
|611
|618
|7,20
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,56
|40,56
|-0,24
|