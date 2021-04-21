***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSEÇKİN ALTINSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.Vakıflar Bankası T.A.O. - Kredi Planlama ve İzleme Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden sorumlu Y.K. ÜyesiNURİDDİN MEHMET ÖZKUR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı 26.06.2020 İcrada Görevli Genel Müdür Yrd. / Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiESMA ARSLAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 21.04.2021 İcrada Görevli Değil Hazine ve Maliye Bakanlığı Danışman Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) / Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)AHMET AYHAN ÇEVİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 12.04.2016 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi(Başkan) / Denetim Komitesi(Başkan)NURULLAH CENSUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) / Denetim Komitesi (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930264BIST