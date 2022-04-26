***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.04.2022 14:47
***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı ğı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SEÇKİN ALTINSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 26.06.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.Vakıflar Bankası T.A.O. - Kredi Planlama ve İzleme Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil İç Kontrolden sorumlu Y.K. Üyesi
ŞEREF YAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat 31.03.2022 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi T.Vakıflar Bankası T.A.O. - Baş Hukuk Müşaviri Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye) / Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye)
NURULLAH CENSUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) / Denetim Komitesi (Üye)
İDRİS YAKUP AŞKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 09.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi (Başkan) / Denetim Komitesi (Üye)
OSMAN NEŞET TANDOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 26.04.2022 İcrada Görevli Değil T.C. Hazine ve Maliye Bakanı Danışmanı Evet Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NURİDDİN MEHMET ÖZKUR Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yrd. / Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkan Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023799
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|UFUK
|25,96
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|% 10,00
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|ACSEL
|47,42
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|% 9,97
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|PKART
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|11.990.012
|% 9,96
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|ETILR
|8,84
|10.382.249
|% 9,95
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|KAPLM
|71,35
|28.224.111
|% 9,94
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|DAGHL
|27,92
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|% -9,99
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|SILVR
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|% 4,16
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|EREGL
|34,08
|2.124.988.064
|% 3,02
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|SISE
|17,72
|2.062.255.060
|% 0,62
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|YKBNK
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|% 0,00
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|EKGYO
|2,63
|1.113.889.134
|% 1,15
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|YKBNK
|4,94
|1.581.036.576
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|ODAS
|2,47
|686.337.451
|% 4,22
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|KRDMD
|15,26
|2.646.970.816
|% 4,16
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|AKBNK
|9,12
|1.397.222.071
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|17:26
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|Dolar
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|% 0,23
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|Euro
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|15,6348
|% -0,71
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|Sterlin
|18,5502
|18,6432
|% 0,01
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|Frank
|15,2372
|15,3290
|% -0,47
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|Riyal
|3,9420
|3,9617
|% 0,24
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|Alış
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|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-16,00
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|Altın Gr.
|900
|900
|-5,99
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|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
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|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
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|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
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|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
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|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,07
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|Gümüş Gr.
|11,16
|11,17
|-0,02
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|B. Petrol
|103
|103
|-1,20
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Seans Raporu
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17:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 42 artarak (% 1.12 ) 2, 735
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17:41XU100
Endeks 2, 443 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 36, 327.00 milyon TL de
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17:39DESPC
Yüzde 5.15 oranında artışla 11.22 lira fiyatla işlem gören hissede 877, 073 adet işlem
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17:38OZRDN
Yüzde 9.42 oranında artışla 8.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 885, 350 adet işlem
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17:37LIDER
Yüzde 7.75 oranında artışla 23.08 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 285, 358 adet işlem