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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

19.02.2020 19:48
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***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/02/2020
Karar Sayısı
12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN,
KARAR TARİHİ   : 19/02/2020
KARAR SAYISI   : 12
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a)Şirketimizin  1 Ocak – 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun  II-14.1 sayılı tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablo ve faaliyet  raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih 2/49 sayılı  kararı gereği Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim  Bilgi Formu (KYBF) 'nun tarafımızdan incelendiğini,
b)Şirketimizdeki  görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir  açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması  sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)Şirketimizdeki  görev ve sorumluluk alanlarında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal  tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve  zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet  raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal  durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle  birlikte dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.
           ŞahinUĞUR               Dr.Serdar SATOĞLU       Ahmet Ayhan ÇEVİK
Yönetim Kurulu Başkanı          Genel Müdür          Denetim Komitesi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820191


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Tam 2.068 2.120 18,94  
Yarım 999 1.025 9,16  
Çeyrek 501 513 4,58  
Gümüş.Ons 18,30 18,34 0,10  
Gümüş Gr. 3,58 3,58 0,03  
B. Petrol 59,27 59,27 1,52  
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