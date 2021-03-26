***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 14:50
***VKGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VKGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VKGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920951
BIST
16:051.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -18,89
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.359
16:058,0236
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0841
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
16:059,4854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1298
|Açılış
|: 9,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
16:05445,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 4,66
|Açılış
|: 445,13
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler16:05
|BJKAS
|6,93
|594.482.103
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.514.337
|% 9,99
|
|IZFAS
|9,73
|19.888.311
|% 9,94
|
|SAYAS
|25,26
|90.850.193
|% 9,92
|
|AVOD
|9,49
|664.526.386
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|QNBFB
|56,20
|419.578
|% -7,11
|
|GARAN
|6,94
|2.340.939.067
|% -0,72
|
|VESTL
|38,52
|885.788.920
|% 3,83
|
|SISE
|7,35
|799.793.863
|% 1,80
|
|AVOD
|9,49
|664.526.386
|% -9,96
|
|SASA
|45,44
|641.935.210
|% 0,18
|
|GARAN
|6,94
|2.340.939.067
|% -0,72
|
|SKBNK
|1,19
|194.678.403
|% -1,65
|
|GSRAY
|3,74
|595.098.342
|% 4,76
|
|YKBNK
|2,17
|295.074.148
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,87
|238.879.526
|% -1,06
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0192
|8,0236
|% 1,06
|
|Euro
|9,4697
|9,4854
|% 1,39
|
|Sterlin
|11,0209
|11,0762
|% 1,45
|
|Frank
|8,4940
|8,5452
|% 1,06
|
|Riyal
|2,1327
|2,1434
|% 1,11
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-1,79
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,84
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.994
|7,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-0,58
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-0,28
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|63,25
|63,25
|1,30
|