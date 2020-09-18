***VKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.09.2020 09:05
***VKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VKGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Memur Ve Hizmetlileri Emekli Ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875543
BIST
11:531.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.111
11:537,5666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0199
|Açılış
|: 7,5740
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5678
En Düşük
7,5327
11:538,9742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0203
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
11:53475,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,44
|Açılış
|: 475,16
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,33
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler11:53
|MEGAP
|12,21
|5.675.819
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|5.675.819
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|2.477.307
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|AVOD
|4,25
|213.622.406
|% -4,28
|
|HLGYO
|2,51
|205.167.930
|% 3,72
|
|TUPRS
|81,05
|131.180.145
|% 0,62
|
|CRFSA
|16,18
|125.449.417
|% 8,59
|
|TURSG
|5,83
|111.610.595
|% 1,04
|
|HLGYO
|2,51
|205.167.930
|% 3,72
|
|AVOD
|4,25
|213.622.406
|% -4,28
|
|CEMAS
|1,62
|65.905.631
|% -1,82
|
|ODAS
|2,64
|101.251.300
|% 1,15
|
|ALBRK
|1,54
|47.726.453
|% 1,99
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5626
|7,5666
|% 0,26
|
|Euro
|8,9685
|8,9742
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,7837
|9,8327
|% 0,24
|
|Frank
|8,2878
|8,3377
|% 0,18
|
|Riyal
|2,0094
|2,0194
|% 0,18
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|11,71
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,20
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,03
|
|B. Petrol
|43,35
|43,35
|0,04
|
Seans Raporu
11:53
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12:07ETYAT
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12:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 57 artarak (% 0.35 ) 1, 020
-
12:05
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, YBTAS, BMELK, ARTI, TKURU, UFUK, MEGAP, BEYAZ, POLTK, COSMO