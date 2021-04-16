***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi02.04.2021Tescil Tarihi14.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su16.04.2021 / 10311AçıklamalarŞirketimiz 2021 yılı bağımsız denetim hizmetleri için, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (E&Y)'nin 02 Nisan 2021 tarihli Genel Kurulda seçilmesi hususu, 14 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 16 Nisan 2021 tarih ve 10311 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928838BIST