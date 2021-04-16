***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
16.04.2021 17:02
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02.04.2021
Tescil Tarihi
14.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
16.04.2021 / 10311
Açıklamalar
Şirketimiz 2021 yılı bağımsız denetim hizmetleri için, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (E&Y)'nin 02 Nisan 2021 tarihli Genel Kurulda seçilmesi hususu, 14 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 16 Nisan 2021 tarih ve 10311 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928838
BIST
16:481.407
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.406
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler16:48
|VERTU
|27,36
|49.162.075
|% 9,97
|
|QUAGR
|29,12
|191.460.266
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|ATLAS
|1,57
|4.410.105
|% 9,79
|
|RYSAS
|3,29
|10.789.317
|% -48,03
|
|SAMAT
|5,22
|111.645.936
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|10.994.914
|% -10,00
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|TKURU
|268,50
|2.050.803
|% -9,99
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|GARAN
|7,29
|1.479.578.045
|% -0,27
|
|EREGL
|18,14
|1.161.176.168
|% 0,61
|
|ODAS
|3,34
|670.961.469
|% -9,24
|
|PETKM
|6,36
|493.717.698
|% -0,78
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|FROTO
|182,90
|456.582.723
|% 2,87
|
|GARAN
|7,29
|1.479.578.045
|% -0,27
|
|ODAS
|3,34
|670.961.469
|% -9,24
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|EKGYO
|1,87
|314.731.084
|% 1,63
|
|YKBNK
|2,17
|361.554.519
|% -1,81
|
|TSKB
|1,31
|122.797.422
|% -2,24
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|16:48
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,0713
|8,0757
|% 0,85
|
|Euro
|9,6736
|9,6819
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,1154
|11,1711
|% 0,99
|
|Frank
|8,7502
|8,8029
|% 1,15
|
|Riyal
|2,1477
|2,1585
|% 0,86
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|16:48
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.773
|1.773
|8,83
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,62
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,96
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,11
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|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-0,32
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