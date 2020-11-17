***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
17.11.2020 17:26
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Nidapark Küçükyalı Projesi'nde Yer Alan 106 Bağımsız Birimin Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
17.11.2020
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul Maltepe'de konumlu Nidapark Küçükyalı Projesi 2020 yıl sonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888926
BIST
18:051.260
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -33,27
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.260
18:057,6795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0273
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6748
18:059,1186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0251
|Açılış
|: 9,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1068
18:05466,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,87
|Açılış
|: 466,10
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
465,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|14,52
|26.767.301
|% 10,00
|
|DAGI
|9,68
|194.414.536
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,92
|84.975.979
|% 10,00
|
|RTALB
|46,48
|120.974.968
|% 9,99
|
|YESIL
|48,28
|16.295.136
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,58
|421.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|174,60
|588.670
|% -10,00
|
|PKENT
|729,00
|87.459
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|151.379
|% -9,99
|
|DOAS
|28,74
|377.538.474
|% -9,96
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|THYAO
|11,47
|1.455.187.562
|% -2,63
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|AKBNK
|5,99
|1.180.252.819
|% -5,07
|
|EKGYO
|1,91
|1.056.711.357
|% 1,06
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|USAK
|2,47
|628.172.218
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6764
|7,6795
|% -0,35
|
|Euro
|9,1110
|9,1186
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,1470
|10,1979
|% 0,03
|
|Frank
|8,4030
|8,4537
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0431
|2,0533
|% -0,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-2,02
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,53
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|-0,59
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GEDZA
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17:58KLGYO
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 97 kaybederek (% -2.31 ) 1, 141
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, DAGI, KNFRT, BMELK, YESIL, SAFKR, RTALB, PENGD, VAKKO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, TKURU, MARTI, FLAP, MIPAZ, KSTUR