***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2020 15:38
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir Konak 8601 Ada 2 Parselde Bulunan Projeye Ait 2020 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2020
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan, İzmir ili Konak ilçesi 8601 ada 2 parselde bulunan Projeye ait 2020 yıl sonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895654
BIST
16:561.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 14,27
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:567,3671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:569,0572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:56445,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,93
|Açılış
|: 445,82
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:54
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|TGSAS
|11,56
|114.566.547
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|134.556.048
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.572.083
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.702.475
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,00
|16.453.238
|% -8,09
|
|OSMEN
|31,00
|3.481.148
|% -7,41
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|BURVA
|50,00
|6.714.800
|% -5,48
|
|IDEAS
|13,38
|4.174.838
|% -5,11
|
|GUBRF
|83,65
|2.967.276.815
|% 9,42
|
|ASELS
|18,41
|2.224.641.129
|% 2,85
|
|GARAN
|10,24
|1.530.045.595
|% 2,20
|
|KOZAL
|97,45
|1.529.377.932
|% 2,31
|
|HALKB
|5,63
|1.381.909.709
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,16
|685.895.864
|% 0,00
|
|HALKB
|5,63
|1.381.909.709
|% 3,87
|
|VAKBN
|4,74
|1.114.580.780
|% 1,94
|
|ODAS
|3,99
|870.603.668
|% 3,64
|
|KRDMD
|5,83
|1.131.566.525
|% 3,19
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3624
|7,3671
|% -0,38
|
|Euro
|9,0438
|9,0578
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,9932
|10,0434
|% 0,43
|
|Frank
|8,3113
|8,3614
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9576
|1,9674
|% -0,34
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|3,17
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.936
|3.010
|4,99
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,41
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,43
|51,43
|0,20
|
Seans Raporu
16:54
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17:05AVISA
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 49 artarak (% 1.10 ) 1, 326
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16:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CLEBI, VKING, SNKRN, KRONT, TGSAS, UTPYA, UMPAS, KSTUR, VANGD, ARZUM