***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşArge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiTablo Adalar Projesi (Maltepe Konut Projesi) Değerleme RaporuRapor Tarihi22.10.2021AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul İli, Maltepe İlçesinde konumlu Tablo Adalar Projesine (Maltepe Konut Projesi)ait yılsonu değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972023BIST