***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşArge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiAnkara / Çankaya Dükkana Ait 2021 Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi09.11.2021AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan, Ankara ili Çankaya ilçesinde konumlu Dükkana ait 2021 yıl sonu değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976880BIST