***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.03.2022 15:19
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Nidapark Küçükyalı Projesi Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
09.03.2022
Açıklamalar
Nidapark Küçükyalı Projesinde, gerçekleştirilen tadilat ruhsatı kapsamında düzenlenen değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009052
BIST
15:352.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -12,25
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.030
15:3514,8372
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1887
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,8390
En Düşük
14,6097
15:3516,5726
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 0,3185
|Açılış
|: 16,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,5906
En Düşük
16,1888
15:35956,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 17,61
|Açılış
|: 956,25
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
957,73
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler15:35
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.242
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.269.211
|% 9,92
|
|EUYO
|3,11
|2.626.411
|% 9,89
|
|SKTAS
|3,07
|19.197.400
|% -6,69
|
|NTHOL
|9,05
|66.883.281
|% -6,60
|
|OZKGY
|7,49
|39.698.169
|% -4,83
|
|OZKGY
|7,49
|39.698.169
|% -4,83
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|KRDMD
|14,97
|3.712.501.088
|% 4,47
|
|THYAO
|26,00
|2.773.541.403
|% -0,54
|
|SASA
|54,25
|1.833.434.197
|% -2,78
|
|TUPRS
|201,00
|1.598.727.513
|% 2,55
|
|EREGL
|34,26
|1.404.684.978
|% 1,18
|
|KRDMD
|14,97
|3.712.501.088
|% 4,47
|
|EKGYO
|2,14
|403.029.848
|% -1,83
|
|DOHOL
|3,18
|516.062.447
|% 0,95
|
|ODAS
|1,45
|221.909.107
|% -2,68
|
|YKBNK
|3,70
|438.498.037
|% -1,07
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8303
|14,8372
|% 1,29
|
|Euro
|16,5262
|16,5726
|% 1,96
|
|Sterlin
|19,4523
|19,5499
|% 1,10
|
|Frank
|15,9279
|16,0239
|% 1,19
|
|Riyal
|3,9399
|3,9597
|% 1,28
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|11,52
|
|Altın Gr.
|956
|956
|17,11
|
|Cumhuriyet
|6.320
|6.416
|121,00
|
|Tam
|6.293
|6.455
|144,39
|
|Yarım
|3.042
|3.123
|69,85
|
|Çeyrek
|1.526
|1.561
|34,92
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,81
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,33
|12,35
|0,23
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,38
|
Seans Raporu
15:35
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