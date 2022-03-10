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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

10.03.2022 15:19
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Nidapark Küçükyalı Projesi Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
09.03.2022
Açıklamalar

   Nidapark Küçükyalı Projesinde, gerçekleştirilen tadilat ruhsatı kapsamında düzenlenen değerleme raporu ektedir.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009052


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Yarım 3.042 3.123 69,85  
Çeyrek 1.526 1.561 34,92  
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Gümüş Gr. 12,33 12,35 0,23  
B. Petrol 117 117 5,38  
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