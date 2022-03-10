***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiNidapark Küçükyalı Projesi Değerleme RaporuRapor Tarihi09.03.2022AçıklamalarNidapark Küçükyalı Projesinde, gerçekleştirilen tadilat ruhsatı kapsamında düzenlenen değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009052BIST