***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiNidapark Küçükyalı 2022 Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi20.12.2022Açıklamalarİstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mahallesi, 16772 Ada 1 Parsel üzerinde yer alan Nidapark Küçükyalı projesi bünyesindeki B10 ofis bloklarında 2.312,24 m² brüt satış alanlı 12 adet ofis nitelikli taşınmazların 2022 yıl sonu değerleme raporu ekte paylaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090205BIST