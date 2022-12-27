***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
27.12.2022 16:27
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Nidapark Küçükyalı 2022 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
20.12.2022
Açıklamalar
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mahallesi, 16772 Ada 1 Parsel üzerinde yer alan Nidapark Küçükyalı projesi bünyesindeki B10 ofis bloklarında 2.312,24 m² brüt satış alanlı 12 adet ofis nitelikli taşınmazların 2022 yıl sonu değerleme raporu ekte paylaşılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090205
BIST
18:055.435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -69,58
|Açılış
|: 5.513
|
|Önceki Kapanış
|: 5.504
|
5.514
En Düşük
5.428
18:0518,7137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0509
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8015
En Düşük
18,6200
18:0519,9258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0575
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0100
|
20,0396
En Düşük
19,7979
18:051.092,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 13,73
|Açılış
|: 1.092,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.078,93
|
1.108,21
En Düşük
1.076,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|182,60
|252.976.027
|% 10,00
|
|ULUSE
|231,00
|33.988.551
|% 10,00
|
|COSMO
|105,10
|2.718.412
|% 9,99
|
|TERA
|14,64
|3.578.133
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|2.454.946
|% 9,99
|
|KRONT
|121,50
|20.657.397
|% -10,00
|
|IMASM
|243,00
|74.263.552
|% -10,00
|
|PLTUR
|19,28
|122.418.935
|% -9,99
|
|UZERB
|153,10
|54.304.217
|% -9,99
|
|PKENT
|167,20
|860.473.342
|% -9,96
|
|THYAO
|143,10
|9.142.366.444
|% -1,31
|
|KOZAL
|662,90
|6.469.016.859
|% 7,79
|
|TCELL
|38,62
|4.946.738.775
|% 3,26
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|AHGAZ
|96,55
|3.851.297.499
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,31
|3.437.044.376
|% -2,81
|
|ISCTR
|12,99
|3.780.743.097
|% 0,08
|
|YKBNK
|11,81
|3.367.965.610
|% -2,40
|
|TSKB
|4,47
|1.059.414.486
|% -3,46
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6993
|18,7137
|% 0,27
|
|Euro
|19,8901
|19,9258
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,4035
|22,5159
|% -0,13
|
|Frank
|20,0342
|20,1549
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9624
|4,9873
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.092
|1.092
|13,28
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.342
|7.419
|47,00
|
|Yarım
|3.555
|3.633
|23,00
|
|Çeyrek
|1.783
|1.816
|12,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GARFA
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 278 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 7 kaybederek (% -0.84 ) 4, 818
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ULUSE, COSMO, PARSN, BALAT, TERA, ADEL, BRKVY
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PLTUR, UZERB, SEKFK, PKENT, AYES, IMASM