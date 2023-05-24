***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
24.05.2023 14:06
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
ARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Sancaktepe Projesi Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
22.05.2023
Açıklamalar
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi, 6770 Ada 2 Parsel Arsada yer alan projemize ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Madde 22 (d) uyarınca hazırlatılan değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153326
BIST
16:024.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -48,48
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
16:0219,8932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0365
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
16:0221,5075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1059
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
16:021.266,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,74
|Açılış
|: 1.266,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler16:02
|RODRG
|48,90
|17.307.080
|% 9,99
|
|VANGD
|6,94
|11.695.184
|% 9,98
|
|SMRTG
|67,85
|249.723.475
|% 9,97
|
|CANTE
|23,40
|328.770.746
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|3.973.306
|% 9,95
|
|SAMAT
|23,46
|166.090.310
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|539.325
|% -9,96
|
|POLTK
|2.605,00
|53.790.728
|% -7,48
|
|BVSAN
|44,08
|221.247.124
|% -6,81
|
|ONCSM
|85,70
|240.922.313
|% -5,56
|
|SASA
|50,20
|3.131.816.397
|% 0,40
|
|THYAO
|132,40
|1.911.853.843
|% -1,49
|
|ISCTR
|10,22
|1.665.601.802
|% -1,45
|
|EUPWR
|78,05
|1.516.777.969
|% 0,00
|
|KCHOL
|72,95
|1.228.951.722
|% -2,86
|
|ISCTR
|10,22
|1.665.601.802
|% -1,45
|
|EKGYO
|6,22
|831.221.097
|% -0,96
|
|ODAS
|5,79
|685.797.953
|% 1,76
|
|YKBNK
|8,72
|710.505.669
|% -1,02
|
|AKBNK
|14,09
|995.311.541
|% -2,15
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8855
|19,8932
|% 0,18
|
|Euro
|21,4721
|21,5075
|% 0,49
|
|Sterlin
|24,5941
|24,7174
|% 0,12
|
|Frank
|21,9505
|22,0827
|% 0,10
|
|Riyal
|5,2876
|5,3141
|% 0,22
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.980
|1.980
|4,79
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.268
|7,28
|
|Cumhuriyet
|9.343
|9.586
|25,00
|
|Tam
|9.388
|9.645
|16,48
|
|Yarım
|4.634
|4.742
|-59,00
|
|Çeyrek
|2.310
|2.364
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,99
|15,01
|0,03
|
|B. Petrol
|77,74
|77,74
|0,90
|
Seans Raporu
16:02
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16:17ONCSM
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 85.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 806, 930 adet işlem
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16:16TATGD
Yüzde -4.67 oranında düşüşle 25.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 051, 263 adet işlem
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16:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 36 kaybederek (% -1.20 ) 4, 882
-
16:15XU100
Endeks 4, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 15 altında . İşlem hacmi 29, 338.00 milyon TL de
-
16:15BJKAS
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 12.23 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 382, 512 adet işlem