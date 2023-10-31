***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİzmir-Konak-Mersinli 8603 Ada 1 Parsel 2023 Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi27.10.2023Açıklamalarİzmir İli Konak İlçesi Mersinli Mahallesi 8603 Ada 1 Parsel üzerinde yer alan taşınmaza ilişkin 2023 yılı değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212447BIST