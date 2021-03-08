***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
08.03.2021 16:13
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 8 Mart 2021 Tarihli kararı ile, Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 10. Maddesinin ekli tadil metninde yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup,
gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvurda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915981
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|7,6574
|7,6654
|% 1,77
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|Euro
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|Riyal
|2,0375
|2,0477
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|Alış
|Satış
|%
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|1.692
|1.693
|-5,83
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|Altın Gr.
|418
|418
|6,88
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
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|Çeyrek
|670
|686
|8,92
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|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,06
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|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,14
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