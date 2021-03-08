***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 8 Mart 2021 Tarihli kararı ile, Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 10. Maddesinin ekli tadil metninde yer aldığı şekliyle değiştirilmesine karar verilmiş olup,gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvurda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915981BIST