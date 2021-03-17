***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 10. Maddesinin ekli tadil metninde yer aldığı şekliyle değiştirilmesi,Sermaye Piyasası Kurulunun 17.03.2021 tarih ve E-12233903-340.17-3617 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür..http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918806BIST