***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.03.2021 17:10
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 10. Maddesinin ekli tadil metninde yer aldığı şekliyle değiştirilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulunun 17.03.2021 tarih ve E-12233903-340.17-3617 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür..
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918806
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|SEYKM
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|TRILC
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|18:05
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|Euro
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|1.729
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|Altın Gr.
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|421
|4,46
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|Cumhuriyet
|2.776
|2.818
|-5,00
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|Tam
|2.764
|2.834
|-6,42
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|Yarım
|1.336
|1.371
|-3,10
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|Çeyrek
|670
|686
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|Gümüş.Ons
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|6,33
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