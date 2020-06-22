***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
22.06.2020 16:58
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni 16 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 18 Haziran 2020 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 16/06/2020 18/06/2020 10100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852319
BIST
18:05115.190
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.578,16
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
18:056,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8327
18:057,7090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0559
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7150
En Düşük
7,6418
18:05386,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 2,78
|Açılış
|: 386,78
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
388,05
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|ENKAI
|6,49
|145.201.192
|% 10,00
|
|DERAS
|6,38
|49.368.023
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|19.566.886
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|558.253.022
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|89.114.427
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,01
|331.275.850
|% -7,38
|
|TSGYO
|3,39
|25.139.819
|% -7,38
|
|SNPAM
|7,31
|17.406.377
|% -7,23
|
|NIBAS
|9,00
|18.281.304
|% -6,05
|
|SONME
|7,06
|5.878.458
|% -5,49
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|HALKB
|6,45
|1.403.905.726
|% 5,56
|
|THYAO
|12,58
|1.362.179.113
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|EKGYO
|1,94
|1.151.165.825
|% 4,86
|
|VAKBN
|5,34
|1.841.068.744
|% 1,14
|
|KARSN
|2,55
|656.346.232
|% 9,91
|
|GARAN
|8,52
|2.258.557.204
|% 2,28
|
|KRDMD
|2,91
|775.747.320
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4901
|8,5327
|% 0,74
|
|Frank
|7,1901
|7,2334
|% 0,43
|
|Riyal
|1,8184
|1,8275
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|13,00
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,43
|
|Cumhuriyet
|2.502
|2.516
|29,30
|
|Tam
|2.567
|2.579
|28,00
|
|Yarım
|1.251
|1.262
|14,60
|
|Çeyrek
|627
|632
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,03
|
|B. Petrol
|42,33
|42,33
|0,14
|
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