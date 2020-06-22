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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

22.06.2020 16:58
GÜNCEL HABERLER



***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde değişiklik yapılmış olup söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni 16 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 18 Haziran 2020 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşme ektedir. 

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 16/06/2020 18/06/2020 10100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852319


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DERAS 6,38 49.368.023 % 10,00  
PEKGY 7,70 19.566.886 % 10,00  
BIZIM 19,48 558.253.022 % 9,99  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.757 1.757 13,00  
Altın Gr. 385 385 1,43  
Cumhuriyet 2.502 2.516 29,30  
Tam 2.567 2.579 28,00  
Yarım 1.251 1.262 14,60  
Çeyrek 627 632 7,30  
Gümüş.Ons 17,82 17,86 0,23  
Gümüş Gr. 3,90 3,91 0,03  
B. Petrol 42,33 42,33 0,14  
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