***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
16.04.2021 17:01
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 10. maddesinde değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni 14 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 16 Nisan 2021 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
10 14/04/2021 16/04/2021 10311
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928834
BIST
17:581.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
17:588,0655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0582
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
17:589,6694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0632
|Açılış
|: 9,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
17:58461,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 7,53
|Açılış
|: 461,82
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
463,33
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler17:56
|QUAGR
|29,12
|192.849.493
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|2.589.830
|% 9,97
|
|DOBUR
|20,34
|2.473.897
|% 9,95
|
|ORMA
|33,18
|2.835.370
|% 9,94
|
|KLMSN
|24,82
|33.506.896
|% 9,92
|
|RYSAS
|3,31
|14.207.089
|% -47,71
|
|SAMAT
|5,22
|111.956.186
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|11.872.007
|% -10,00
|
|SODSN
|30,44
|220.799
|% -9,99
|
|TKURU
|268,50
|2.167.601
|% -9,99
|
|GARAN
|7,28
|1.665.140.143
|% -0,41
|
|EREGL
|18,25
|1.318.404.399
|% 1,22
|
|ODAS
|3,36
|751.222.741
|% -8,70
|
|PETKM
|6,34
|563.462.304
|% -1,09
|
|FROTO
|182,50
|536.151.428
|% 2,64
|
|GARAN
|7,28
|1.665.140.143
|% -0,41
|
|ODAS
|3,36
|751.222.741
|% -8,70
|
|EKGYO
|1,90
|368.056.119
|% 3,26
|
|YKBNK
|2,16
|424.629.673
|% -2,26
|
|TSKB
|1,30
|162.541.228
|% -2,99
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0617
|8,0648
|% 0,72
|
|Euro
|9,6617
|9,6679
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,1169
|11,1726
|% 1,01
|
|Frank
|8,7446
|8,7973
|% 1,08
|
|Riyal
|2,1453
|2,1561
|% 0,75
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|13,97
|
|Altın Gr.
|461
|461
|6,80
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.111
|61,00
|
|Tam
|3.042
|3.121
|54,28
|
|Yarım
|1.470
|1.510
|26,26
|
|Çeyrek
|737
|755
|13,13
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,02
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,09
|
|B. Petrol
|66,65
|66,65
|-0,29
|