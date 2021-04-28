***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
28.04.2021 13:05
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni 28 Nisan 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 28 Nisan 2021 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 28/04/2021 28/04/2021 10318
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931647
BIST
14:211.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,48
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.395
En Düşük
1.384
14:218,1740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1621
14:219,8747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0584
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8640
14:21464,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,66
|Açılış
|: 464,42
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,83
BIST En Aktif Hisseler14:21
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.749.715
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.676.188
|% 9,97
|
|MERIT
|224,00
|1.221.920
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.606.697
|% -9,98
|
|FRIGO
|33,54
|9.595.458
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.018.006
|% -9,78
|
|PENGD
|3,61
|45.497.083
|% -7,91
|
|EREGL
|19,52
|542.788.103
|% 0,36
|
|KRDMD
|7,28
|485.242.309
|% 2,39
|
|GARAN
|7,17
|481.420.847
|% 0,70
|
|PETKM
|6,47
|468.610.101
|% -0,77
|
|THYAO
|11,94
|368.732.710
|% 0,08
|
|YKBNK
|2,10
|246.814.578
|% 0,96
|
|PETKM
|6,47
|468.610.101
|% -0,77
|
|KRDMD
|7,28
|485.242.309
|% 2,39
|
|GARAN
|7,17
|481.420.847
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,82
|108.032.561
|% 0,55
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1715
|8,1740
|% -0,38
|
|Euro
|9,8662
|9,8747
|% -0,59
|
|Sterlin
|11,2973
|11,3540
|% -0,78
|
|Frank
|8,8924
|8,9460
|% -0,65
|
|Riyal
|2,1725
|2,1834
|% -0,48
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-9,11
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-4,46
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.116
|-36,00
|
|Tam
|3.056
|3.133
|-37,13
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|-17,96
|
|Çeyrek
|741
|758
|-8,98
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,94
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,12
|
|B. Petrol
|66,16
|66,16
|0,29
|