***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz esas sözleşmesinin tadil edilen maddeleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş olup 08 Nisan 2022 tarih ve 10555 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3 06/04/2022 08/04/2022 105557 06/04/2022 08/04/2022 1055510 06/04/2022 08/04/2022 1055512 06/04/2022 08/04/2022 1055515 06/04/2022 08/04/2022 1055519 06/04/2022 08/04/2022 1055521 06/04/2022 08/04/2022 1055524 06/04/2022 08/04/2022 10555http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018187BIST