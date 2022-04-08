***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
08.04.2022 15:54
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin tadil edilen maddeleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş olup 08 Nisan 2022 tarih ve 10555 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3 06/04/2022 08/04/2022 10555
7 06/04/2022 08/04/2022 10555
10 06/04/2022 08/04/2022 10555
12 06/04/2022 08/04/2022 10555
15 06/04/2022 08/04/2022 10555
19 06/04/2022 08/04/2022 10555
21 06/04/2022 08/04/2022 10555
24 06/04/2022 08/04/2022 10555
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018187
BIST
17:222.383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 37,97
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:2214,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0209
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:2216,0319
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0166
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:22923,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 8,49
|Açılış
|: 923,45
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
924,36
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler17:20
|GZNMI
|41,36
|28.470.682
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.785.290
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.071.616
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,66
|17.289.111
|% -6,80
|
|ULUSE
|158,60
|33.363.157
|% -5,60
|
|SAMAT
|6,97
|19.370.118
|% -4,26
|
|GARAN
|13,20
|4.873.479.773
|% 4,68
|
|ASELS
|27,88
|3.632.249.686
|% 6,82
|
|THYAO
|35,34
|2.916.472.327
|% -0,79
|
|AKBNK
|8,37
|1.722.412.946
|% 4,10
|
|KARSN
|5,93
|1.690.468.449
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,63
|1.257.739.271
|% 2,73
|
|GARAN
|13,20
|4.873.479.773
|% 4,68
|
|ODAS
|2,20
|780.036.864
|% 4,27
|
|YKBNK
|4,56
|1.612.723.788
|% 3,87
|
|KARSN
|5,93
|1.690.468.449
|% 3,85
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7539
|14,7593
|% 0,15
|
|Euro
|16,0207
|16,0451
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,1344
|19,2304
|% -0,35
|
|Frank
|15,6986
|15,7932
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9229
|3,9426
|% 0,18
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|16,04
|
|Altın Gr.
|922
|923
|7,59
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,75
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,69
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,38
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35ATEKS
Yüzde 4.70 oranında artışla 40.08 lira fiyatla işlem gören hissede 459, 677 adet işlem
-
17:34CANTE
Yüzde 7.53 oranında artışla 26.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 628 adet işlem
-
17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SAHOL, ASELS, GARAN
-
17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 16 artarak (% 1.67 ) 2, 140
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, PAGYO, EPLAS, VKGYO, GZNMI, SUMAS, FORMT, IHAAS, IHLAS