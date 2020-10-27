***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler225.000.000 21.599.008 246.731.349 -44.839 7.973.782 439.015.426 27.178.117 967.452.843 967.452.843Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.082.214 26.095.903 -27.178.117 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)71.411 -267.000 -195.589 -195.589Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı5.000.000 -5.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler230.000.000 21.599.008 246.731.349 26.572 9.055.996 460.111.329 -267.000 967.257.254 967.257.254Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler230.000.000 21.599.008 246.731.349 10.665 9.055.996 460.111.329 96.152.268 1.063.660.615 1.063.660.615Transferler96.152.268 -96.152.268Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.352 45.470.254 45.464.902 45.464.902Sermaye Arttırımı230.000.000 32.246.359 262.246.359 262.246.359Dönem Sonu Bakiyeler460.000.000 21.599.008 278.977.708 5.313 9.055.996 556.263.597 45.470.254 1.371.371.876 1.371.371.876Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI159.755.957 -64.241.697Dönem Karı (Zararı)45.470.254 -267.000Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-28.724.203 -2.781.639Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 95.094 522.807Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 101.405 120.173Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24 -7.011.732 -1.401.387Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-21.910.044 -2.023.232Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -21.910.044 -2.023.232Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.074 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler143.116.223 -61.190.627Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler132.043.739 -19.275.396Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.149.645 -18.535Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-229.939.787 -7.366.835Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)2.930.489 -1.098.410Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler226.468.432 -21.548.010Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.163.315 -104.582İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.599.680 -11.778.859Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları159.862.274 -64.239.266Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -106.317 -2.431YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-47.790.230 -46.552.142Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,14 -257.740 -11.214Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -66.100 -5.785Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -191.640 -5.429Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-47.532.490 -46.540.928FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI112.822.198 -15.642.571Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri32.246.359Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri32.246.359İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri230.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri349.500.000 171.500.001Kredilerden Nakit Girişleri27 349.500.000 171.500.001Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-291.663.222 -172.455.192Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları27 -291.663.222 -172.455.192Ödenen Faiz-3.458.463 -23.324.228Alınan Faiz16.257.798 8.636.848Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları5 -220.060.274YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)224.787.925 -126.436.410NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)224.787.925 -126.436.410DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ783.660 141.356.547DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 225.571.585 14.920.137Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 225.958.531 784.110Finansal Yatırımlar5 220.060.274Ticari Alacaklar12.534.243 35.344.446İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 12.534.243 35.344.446Diğer Alacaklar5.641.764 1.676.741İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 5.641.764 1.676.741Stoklar12 2.083.473 52.506.619Peşin Ödenmiş Giderler9 517.261 559.147Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 2.040.735 1.345.715Diğer Dönen Varlıklar10 1.960.324 384.917ARA TOPLAM470.796.605 92.601.695TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR470.796.605 92.601.695DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar3.190.399 112.423.935İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.190.399 112.423.935Diğer Alacaklar224.551 39.929İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 224.551 39.929Stoklar12 488.757.495 208.394.562Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.088.077.328 1.018.634.794Maddi Duran Varlıklar13 506.360 500.220Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.853.892 14.698.460Şerefiye2,15 14.631.400 14.631.400Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 222.492 67.060Peşin Ödenmiş Giderler9 266.664.067 269.552.670Diğer Duran Varlıklar10 70.432.783 64.621.084TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.932.706.875 1.688.865.654TOPLAM VARLIKLAR2.403.503.480 1.781.467.349KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 99.310.876İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 70.411.095İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 28.899.781Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları99.364.289 85.175.651İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 33.449.711 58.983.479İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 65.914.578 26.192.172Ticari Borçlar158.719.272 58.500.840İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,7 126.780.776 21.028İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 31.938.496 58.479.812Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar143.680 137.615Diğer Borçlar438.340 421.900İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 438.340 421.900Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 1.181.502 2.140.027Kısa Vadeli Karşılıklar780.085 510.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 780.085 510.144Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 1.301.341 824.454ARA TOPLAM261.928.509 247.021.507TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER261.928.509 247.021.507UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar300.150.636 151.006.817İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 267.299.940 66.994.795İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 32.850.696 84.012.022Ticari Borçlar126.250.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,7 126.250.000Diğer Borçlar14.294.097 10.147.222İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 14.294.097 10.147.222Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)329.132.438 309.245.000İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 299.990.000 299.990.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 29.142.438 9.255.000Uzun Vadeli Karşılıklar375.924 386.188Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 375.924 386.188TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER770.203.095 470.785.227TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.032.131.604 717.806.734ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.371.371.876 1.063.660.615Ödenmiş Sermaye19 460.000.000 230.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 21.599.008 21.599.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 278.977.708 246.731.349Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.313 10.665Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.313 10.665Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 5.313 10.665Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.055.996 9.055.996Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları556.263.597 460.111.329Net Dönem Karı veya Zararı45.470.254 96.152.268TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.371.371.876 1.063.660.615TOPLAM KAYNAKLAR2.403.503.480 1.781.467.349Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 75.168.306 8.087.206 17.217.088 2.198.980Satışların Maliyeti20 -50.811.091 -4.621.597 -9.937.405 -1.221.957TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)24.357.215 3.465.609 7.279.683 977.023BRÜT KAR (ZARAR)24.357.215 3.465.609 7.279.683 977.023Genel Yönetim Giderleri21 -10.560.356 -8.478.220 -3.248.724 -2.747.979Pazarlama Giderleri21 -2.831.049 -1.217.517 -1.045.002 -315.262Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 28.041.160 4.776.033 497.289 2.630.453Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-178.736ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)38.828.234 -1.454.095 3.483.246 544.235FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)38.828.234 -1.454.095 3.483.246 544.235Finansman Gelirleri24 16.654.998 6.784.022 9.632.889 389.920Finansman Giderleri24 -10.012.978 -5.596.927 -3.390.153 -1.868.831SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)45.470.254 -267.000 9.725.982 -934.676Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)45.470.254 -267.000 9.725.982 -934.676DÖNEM KARI (ZARARI)45.470.254 -267.000 9.725.982 -934.676Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları45.470.254 -267.000 9.725.982 -934.676Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi Pay Başına Kazanç 26 0,09900000 -0,00100000 0,02100000 -0,00400000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.352 71.411 2.967 -17.246Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.352 71.411 2.967 -17.246Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.352 71.411 2.967 -17.246TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.464.902 -195.589 9.728.949 -951.922Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları45.464.902 -195.589 9.728.949 -951.922http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884469BIST