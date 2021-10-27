***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler230.000.000 21.599.008 246.731.349 10.665 9.055.996 460.111.329 96.152.268 1.063.660.615 1.063.660.615Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler96.152.268 -96.152.268 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.352 45.470.254 45.464.902 45.464.902Dönem Karı (Zararı)Sermaye Arttırımı230.000.000 32.246.359 262.246.359 262.246.359Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar9.055.996 556.263.597 45.470.254 1.371.371.876 1.371.371.876Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler460.000.000 21.599.008 278.977.708 -13.176 9.055.996 556.263.597 118.592.111 1.444.475.244 1.444.475.244Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.725.408 115.866.703 -118.592.111 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-123.607 93.968.109 93.844.502 93.844.502Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı540.000.000 22.140.628 -40.000.000 522.140.628 522.140.628Sermaye AzaltımıSermaye AvansıDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000.000 21.599.008 301.118.336 -136.783 11.781.404 632.130.300 93.968.109 2.060.460.374 2.060.460.374Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-347.425.306 159.755.957Dönem Karı (Zararı)93.968.109 45.470.254Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-104.991.705 -28.747.349Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 343.405 95.094Değer Düşüklüğü (İptaleler-104.051.926 -7.011.732Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.757.745 -21.910.044Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-336.377.070 143.139.369Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.733.185 132.043.739Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-228.170.797 -229.939.787Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-85.666.649 2.930.489Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-58.012.690 226.468.432Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler16.408.952 4.163.315Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)71.657.875 18.928.913İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-59.326.946 -11.455.732Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-347.400.666 159.862.274Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -24.640 -106.317YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-233.786.277 -47.790.230Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.193.697 -257.740Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -44.548 -66.100Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.149.149 -191.640Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.517.500 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-234.110.080 -47.532.490FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI560.395.777 112.822.198Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.140.628 32.246.359Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.140.628 32.246.359İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri500.000.000 230.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 349.500.000Kredilerden Nakit Girişleri26 0 349.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-65.448.732 -291.663.222Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları26 -65.448.732 -291.663.222Ödenen Faiz-11.171.710 -3.458.463Alınan Faiz114.875.591 16.257.798Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 -220.060.274YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.815.806 224.787.925NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.815.806 224.787.925DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 806.766.236 783.660DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 785.950.430 225.571.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 800.042.285 820.021.801Ticari Alacaklar3.512.130 8.311.723İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.512.130 8.311.723Diğer Alacaklar877.848 879.568İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 877.848 879.568Stoklar11 535.025.721 321.093.621Peşin Ödenmiş Giderler8 29.560.312 49.172.069Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 5.743.543 2.742.272Diğer Dönen Varlıklar9 1.818.338 1.815.060ARA TOPLAM1.376.580.177 1.204.036.114TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.376.580.177 1.204.036.114DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar718.946 2.750.913İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 718.946 2.750.913Diğer Alacaklar232.853 231.579İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 232.853 231.579Stoklar11 547.164.723 532.926.026Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 1.102.132.738 867.782.413Maddi Duran Varlıklar12 399.538 537.191Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.782.696 14.794.751Şerefiye14 14.631.400 14.631.400Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.151.296 163.351Peşin Ödenmiş Giderler8 333.371.558 228.093.152Diğer Duran Varlıklar9 137.647.469 77.829.277TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.137.450.521 1.724.945.302TOPLAM VARLIKLAR3.514.030.698 2.928.981.416KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları110.803.594 105.675.256İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3,5 130.799.228 62.594.803Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar183.125 174.043Diğer Borçlar33.077.319 432.885İlişkili Olmayan TaraDoğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,17 800.313.367 727.008.300İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 74.886 812.941Kısa Vadeli Karşılıklar781.634 576.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 781.634 576.087Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 5.171.166 1.750.156ARA TOPLAM1.207.521.451 1.025.308.718TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.207.521.451 1.025.308.718UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar219.076.380 289.165.205İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3,5 203.728.459 258.369.234İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 15.347.921 30.795.971Ticari Borçlar0 126.250.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,6 0 126.250.000Diğer Borçlar11.609 16.247.091İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 11.609 16.247.091Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26.187.663 27.096.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 26.187.663 27.096.800Uzun Vadeli Karşılıklar632.130.300 556.263.597Net Dönem Karı veya Zararı93.968.109 118.592.111TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.060.460.374 1.444.475.244TOPLAM KAYNAKLAR3.514.030.698 2.928.981.416Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 5.968.183 75.168.306 4.195.316 17.217.088Satışların Maliyeti19 -2.347.677 -50.811.091 -1.835.929 -9.937.405TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.620.506 24.357.215 2.359.387 7.279.683FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)3.620.506 24.357.215 2.359.387 7.279.683Genel Yönetim Giderleri20 -13.787.409 -10.560.356 -4.338.209 -3.248.724Pazarlama Giderleri20 -1.475.135 -2.831.049 -212.432 -1.045.002Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 2.445.888 28.041.160 142.158 497.289Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-472.418 -178.736 25.919 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-9.668.568 38.828.234 -2.023.177 3.483.246FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-9.668.568 38.828.234 -2.023.177 3.483.246Finansman Gelirleri23 ARI)93.968.109 45.470.254 41.020.708 9.725.982SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)93.968.109 45.470.254 41.020.708 9.725.982DÖNEM KARI (ZARARI)93.968.109 45.470.254 41.020.708 9.725.982Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları93.968.109 45.470.254 41.020.708 9.725.982Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi Pay Başına Kazanç 25 0,13300000 0,09100000 0,04100000 0,01900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-123.607 -5.352 33.443 2.967Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -123.607 -5.352 33.443 2.967Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-123.607 -5.352 33.443 2.967TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)93.844.502 45.464.902 41.054.151 9.728.949Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları93.844.502 45.464.902 41.054.151 9.728.949http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973020BIST