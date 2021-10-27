***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 18:42
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
230.000.000 21.599.008 246.731.349 10.665 9.055.996 460.111.329 96.152.268 1.063.660.615 1.063.660.615
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
96.152.268 -96.152.268 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.352 45.470.254 45.464.902 45.464.902
Dönem Karı (Zararı)
0
Sermaye Arttırımı
230.000.000 32.246.359 262.246.359 262.246.359
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
9.055.996 556.263.597 45.470.254 1.371.371.876 1.371.371.876
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
460.000.000 21.599.008 278.977.708 -13.176 9.055.996 556.263.597 118.592.111 1.444.475.244 1.444.475.244
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.725.408 115.866.703 -118.592.111 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-123.607 93.968.109 93.844.502 93.844.502
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
540.000.000 22.140.628 -40.000.000 522.140.628 522.140.628
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 21.599.008 301.118.336 -136.783 11.781.404 632.130.300 93.968.109 2.060.460.374 2.060.460.374
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-347.425.306 159.755.957
Dönem Karı (Zararı)
93.968.109 45.470.254
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-104.991.705 -28.747.349
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 343.405 95.094
Değer Düşüklüğü (İptaleler
-104.051.926 -7.011.732
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.757.745 -21.910.044
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-336.377.070 143.139.369
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.733.185 132.043.739
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-228.170.797 -229.939.787
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-85.666.649 2.930.489
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.012.690 226.468.432
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.408.952 4.163.315
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
71.657.875 18.928.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.326.946 -11.455.732
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-347.400.666 159.862.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -24.640 -106.317
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-233.786.277 -47.790.230
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.193.697 -257.740
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -44.548 -66.100
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.149.149 -191.640
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.517.500 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-234.110.080 -47.532.490
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
560.395.777 112.822.198
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.140.628 32.246.359
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.140.628 32.246.359
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000.000 230.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 349.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
26 0 349.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-65.448.732 -291.663.222
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
26 -65.448.732 -291.663.222
Ödenen Faiz
-11.171.710 -3.458.463
Alınan Faiz
114.875.591 16.257.798
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 -220.060.274
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.815.806 224.787.925
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.815.806 224.787.925
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 806.766.236 783.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 785.950.430 225.571.585
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 800.042.285 820.021.801
Ticari Alacaklar
3.512.130 8.311.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.512.130 8.311.723
Diğer Alacaklar
877.848 879.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 877.848 879.568
Stoklar
11 535.025.721 321.093.621
Peşin Ödenmiş Giderler
8 29.560.312 49.172.069
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 5.743.543 2.742.272
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.818.338 1.815.060
ARA TOPLAM
1.376.580.177 1.204.036.114
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.376.580.177 1.204.036.114
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
718.946 2.750.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 718.946 2.750.913
Diğer Alacaklar
232.853 231.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 232.853 231.579
Stoklar
11 547.164.723 532.926.026
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.102.132.738 867.782.413
Maddi Duran Varlıklar
12 399.538 537.191
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.782.696 14.794.751
Şerefiye
14 14.631.400 14.631.400
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.151.296 163.351
Peşin Ödenmiş Giderler
8 333.371.558 228.093.152
Diğer Duran Varlıklar
9 137.647.469 77.829.277
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.137.450.521 1.724.945.302
TOPLAM VARLIKLAR
3.514.030.698 2.928.981.416
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
110.803.594 105.675.256
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3,5 130.799.228 62.594.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
183.125 174.043
Diğer Borçlar
33.077.319 432.885
İlişkili Olmayan TaraDoğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,17 800.313.367 727.008.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 74.886 812.941
Kısa Vadeli Karşılıklar
781.634 576.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 781.634 576.087
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 5.171.166 1.750.156
ARA TOPLAM
1.207.521.451 1.025.308.718
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.207.521.451 1.025.308.718
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
219.076.380 289.165.205
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3,5 203.728.459 258.369.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 15.347.921 30.795.971
Ticari Borçlar
0 126.250.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,6 0 126.250.000
Diğer Borçlar
11.609 16.247.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 11.609 16.247.091
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26.187.663 27.096.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 26.187.663 27.096.800
Uzun Vadeli Karşılıklar
632.130.300 556.263.597
Net Dönem Karı veya Zararı
93.968.109 118.592.111
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.060.460.374 1.444.475.244
TOPLAM KAYNAKLAR
3.514.030.698 2.928.981.416
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 5.968.183 75.168.306 4.195.316 17.217.088
Satışların Maliyeti
19 -2.347.677 -50.811.091 -1.835.929 -9.937.405
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.620.506 24.357.215 2.359.387 7.279.683
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
3.620.506 24.357.215 2.359.387 7.279.683
Genel Yönetim Giderleri
20 -13.787.409 -10.560.356 -4.338.209 -3.248.724
Pazarlama Giderleri
20 -1.475.135 -2.831.049 -212.432 -1.045.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.445.888 28.041.160 142.158 497.289
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-472.418 -178.736 25.919 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.668.568 38.828.234 -2.023.177 3.483.246
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-9.668.568 38.828.234 -2.023.177 3.483.246
Finansman Gelirleri
23 ARI)
93.968.109 45.470.254 41.020.708 9.725.982
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
93.968.109 45.470.254 41.020.708 9.725.982
DÖNEM KARI (ZARARI)
93.968.109 45.470.254 41.020.708 9.725.982
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
93.968.109 45.470.254 41.020.708 9.725.982
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Adi Pay Başına Kazanç 25 0,13300000 0,09100000 0,04100000 0,01900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-123.607 -5.352 33.443 2.967
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -123.607 -5.352 33.443 2.967
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-123.607 -5.352 33.443 2.967
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.844.502 45.464.902 41.054.151 9.728.949
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
93.844.502 45.464.902 41.054.151 9.728.949
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973020
BIST