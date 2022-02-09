***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler230.000.000 21.599.008 246.731.349 10.665 9.055.996 460.111.329 96.152.268 1.063.660.615 1.063.660.615Transferler96.152.268 -96.152.268Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-23.841 118.592.111 118.568.270 118.568.270Sermaye Arttırımı230.000.000 32.246.359 262.246.359 262.246.359Dönem Sonu Bakiyeler460.000.000 21.599.008 278.977.708 -13.176 9.055.996 556.263.597 118.592.111 1.444.475.244 0 1.444.475.244Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler460.000.000 21.599.008 278.977.708 -13.176 9.055.996 556.263.597 118.592.111 1.444.475.244 1.444.475.244Transferler2.725.408 115.866.703 -118.592.111 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-173.796 474.687.944 474.514.148 474.514.148Sermaye Arttırımı540.000.000 22.140.628 -40.000.000 522.140.628 522.140.628Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000.000 21.599.008 301.118.336 -186.972 11.781.404 632.130.300 474.687.944 2.441.130.020 0 2.441.130.020Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI167.021.299 615.710.178Dönem Karı (Zararı)474.687.944 118.592.111Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-475.762.858 -105.918.722Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 540.812 112.305Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-10.196.208 11.033.049Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 -11.033.049 11.033.049Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzelt 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler640.608 204.689Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 640.608 204.689Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-135.056.674 -30.690.518Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler23,19 -135.056.674 -30.690.518Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-331.691.396 -86.428.330Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10,21 -331.691.396 -86.428.330Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-149.917Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-109.251Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-40.666İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler168.159.356 603.220.985Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-55.703.730 136.705.745İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-55.703.730 136.705.745Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-390.630.985 -218.209.974Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-55.141.425 -7.153.404Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler45.889.774 256.628.210İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)12.058 252.513.219İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)45.877.716 4.114.991Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.726.637 6.110.855İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26.726.637 6.110.855Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)681.231.139 443.533.014İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-84.212.054 -14.393.461Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları167.084.442 615.894.374Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -63.143 -184.196YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-722.662.459 -148.756.480Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12,13 186.576Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımında -282.225Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -105.027 -91.383Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -1.662.995 -190.842Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.276.000 25.516.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-726.170.437 -174.176.831FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI594.006.526 339.028.878Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.140.628 32.246.359Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.140.628 32.246.359İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri500.000.000 230.000.000İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri500.000.000 230.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri346.146.083Kredilerden Nakit Girişleri26 346.146.083Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-73.126.446 -291.724.677Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları26 -73.126.446 -291.724.677Ödenen Faiz-12.492.155 -6.242.680Alınan Faiz157.484.499 28.603.793YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.365.366 805.982.576NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)38.365.366 805.982.576DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 806.766.236 783.660DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 845.131.602 806.766.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 849.041.503 820.021.801Ticari Alacaklar36.445.330 8.311.723İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 36.445.330 8.311.723Diğer Alacaklar807.016 879.568İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 807.016 879.568Stoklar11 973.711.360 321.093.621Peşin Ödenmiş Giderler8 20.485.966 49.172.069Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 7.874.776 2.742.272Diğer Dönen Varlıklar9 149.989.728 1.815.060ARA TOPLAM2.038.355.679 1.204.036.114TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.038.355.679 1.204.036.114DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar29.484.195 2.750.913İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 29.484.195 2.750.913Diğer Alacaklar45.944 231.579İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 45.944 231.579Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 607.713.712 532.926.026Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 1.594.626.855 867.782.413Maddi Duran Varlıklar12 406.987 537.191Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.152.165 14.794.751Şerefiye14 14.631.400 14.631.400Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.520.765 163.351Peşin Ödenmiş Giderler8 311.920.680 228.093.152Diğer Duran Varlıklar9 21.108.794 77.829.277TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.581.459.332 1.724.945.302TOPLAM VARLIKLAR4.619.815.011 2.928.981.416KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar103.651.639 35.358.932İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3,5 103.651.639 35.358.932Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları23.897.347 70.316.324İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 23.897.347 70.316.324Ticari Borçlar361.018.824 188.879.050İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,6 126.296.305 126.284.247İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 234.722.519 62.594.803Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar207.774 174.043Diğer Borçlar41.970.524 432.885İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 41.970.524 432.885Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.127.705.596 727.821.241İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,17 1.127.006.536 727.008.300İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 699.060 812.941Kısa Vadeli Karşılıklar868.300 576.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 868.300 576.087Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 13.737.082 1.750.156ARA TOPLAM1.673.057.086 1.025.308.718TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.673.057.086 1.025.308.718UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar194.755.035 289.165.205İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3,5 184.521.721 258.369.234İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 10.233.314 30.795.971Ticari Borçlar0 126.250.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,6 126.250.000Diğer Borçlar1.436.089 16.247.091İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.436.089 16.247.091Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)308.443.584 27.096.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 308.443.584 27.096.800Uzun Vadeli Karşılıklar993.197 438.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 993.197 438.358TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER505.627.905 459.197.454TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.178.684.991 1.484.506.172ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.441.130.020 1.444.475.244Ödenmiş Sermaye18 1.000.000.000 460.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 21.599.008 21.599.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 301.118.336 278.977.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-186.972 -13.176Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -186.972 -13.176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11.781.404 9.055.996Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları632.130.300 556.263.597Net Dönem Karı veya Zararı474.687.944 118.592.111TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.441.130.020 1.444.475.244TOPLAM KAYNAKLAR4.619.815.011 2.928.981.416Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 248.238.123 119.573.361Satışların Maliyeti19 -60.457.969 -53.532.596TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)187.780.154 66.040.765BRÜT KAR (ZARAR)187.780.154 66.040.765Genel Yönetim Giderleri20 -18.848.025 -14.617.561Pazarlama Giderleri20 -17.726.344 -3.009.036Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 343.449.371 92.944.085Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -5.636.244 -11.033.049ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)489.018.912 130.325.204FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)489.018.912 130.325.204Finansman Giderleri23 -14.330.968 -11.733.093SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)474.687.944 118.592.111Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları474.687.944 118.592.111Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-173.796 -23.841Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-173.796 -23.841Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)16 -173.796 -23.841TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)474.514.148 118.568.270Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları474.514.148 118.568.270http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000773BIST