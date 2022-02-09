***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.02.2022 23:46
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
230.000.000 21.599.008 246.731.349 10.665 9.055.996 460.111.329 96.152.268 1.063.660.615 1.063.660.615
Transferler
96.152.268 -96.152.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.841 118.592.111 118.568.270 118.568.270
Sermaye Arttırımı
230.000.000 32.246.359 262.246.359 262.246.359
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000.000 21.599.008 278.977.708 -13.176 9.055.996 556.263.597 118.592.111 1.444.475.244 0 1.444.475.244
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
460.000.000 21.599.008 278.977.708 -13.176 9.055.996 556.263.597 118.592.111 1.444.475.244 1.444.475.244
Transferler
2.725.408 115.866.703 -118.592.111 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-173.796 474.687.944 474.514.148 474.514.148
Sermaye Arttırımı
540.000.000 22.140.628 -40.000.000 522.140.628 522.140.628
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 21.599.008 301.118.336 -186.972 11.781.404 632.130.300 474.687.944 2.441.130.020 0 2.441.130.020
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
167.021.299 615.710.178
Dönem Karı (Zararı)
474.687.944 118.592.111
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-475.762.858 -105.918.722
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 540.812 112.305
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-10.196.208 11.033.049
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -11.033.049 11.033.049
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzelt 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
640.608 204.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 640.608 204.689
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-135.056.674 -30.690.518
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23,19 -135.056.674 -30.690.518
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-331.691.396 -86.428.330
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10,21 -331.691.396 -86.428.330
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-149.917
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-109.251
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-40.666
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
168.159.356 603.220.985
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.703.730 136.705.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.703.730 136.705.745
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-390.630.985 -218.209.974
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-55.141.425 -7.153.404
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
45.889.774 256.628.210
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
12.058 252.513.219
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
45.877.716 4.114.991
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.726.637 6.110.855
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26.726.637 6.110.855
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
681.231.139 443.533.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-84.212.054 -14.393.461
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
167.084.442 615.894.374
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -63.143 -184.196
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-722.662.459 -148.756.480
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 186.576
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımında -282.225
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -105.027 -91.383
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -1.662.995 -190.842
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.276.000 25.516.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-726.170.437 -174.176.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
594.006.526 339.028.878
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.140.628 32.246.359
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.140.628 32.246.359
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000.000 230.000.000
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000.000 230.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
346.146.083
Kredilerden Nakit Girişleri
26 346.146.083
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-73.126.446 -291.724.677
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
26 -73.126.446 -291.724.677
Ödenen Faiz
-12.492.155 -6.242.680
Alınan Faiz
157.484.499 28.603.793
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.365.366 805.982.576
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
38.365.366 805.982.576
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 806.766.236 783.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 845.131.602 806.766.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 849.041.503 820.021.801
Ticari Alacaklar
36.445.330 8.311.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 36.445.330 8.311.723
Diğer Alacaklar
807.016 879.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 807.016 879.568
Stoklar
11 973.711.360 321.093.621
Peşin Ödenmiş Giderler
8 20.485.966 49.172.069
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 7.874.776 2.742.272
Diğer Dönen Varlıklar
9 149.989.728 1.815.060
ARA TOPLAM
2.038.355.679 1.204.036.114
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.038.355.679 1.204.036.114
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
29.484.195 2.750.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 29.484.195 2.750.913
Diğer Alacaklar
45.944 231.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 45.944 231.579
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 607.713.712 532.926.026
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.594.626.855 867.782.413
Maddi Duran Varlıklar
12 406.987 537.191
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.152.165 14.794.751
Şerefiye
14 14.631.400 14.631.400
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.520.765 163.351
Peşin Ödenmiş Giderler
8 311.920.680 228.093.152
Diğer Duran Varlıklar
9 21.108.794 77.829.277
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.581.459.332 1.724.945.302
TOPLAM VARLIKLAR
4.619.815.011 2.928.981.416
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
103.651.639 35.358.932
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3,5 103.651.639 35.358.932
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.897.347 70.316.324
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 23.897.347 70.316.324
Ticari Borçlar
361.018.824 188.879.050
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,6 126.296.305 126.284.247
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 234.722.519 62.594.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
207.774 174.043
Diğer Borçlar
41.970.524 432.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 41.970.524 432.885
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.127.705.596 727.821.241
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,17 1.127.006.536 727.008.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 699.060 812.941
Kısa Vadeli Karşılıklar
868.300 576.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 868.300 576.087
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 13.737.082 1.750.156
ARA TOPLAM
1.673.057.086 1.025.308.718
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.673.057.086 1.025.308.718
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
194.755.035 289.165.205
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3,5 184.521.721 258.369.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 10.233.314 30.795.971
Ticari Borçlar
0 126.250.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,6 126.250.000
Diğer Borçlar
1.436.089 16.247.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.436.089 16.247.091
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
308.443.584 27.096.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 308.443.584 27.096.800
Uzun Vadeli Karşılıklar
993.197 438.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 993.197 438.358
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
505.627.905 459.197.454
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.178.684.991 1.484.506.172
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.441.130.020 1.444.475.244
Ödenmiş Sermaye
18 1.000.000.000 460.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 21.599.008 21.599.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 301.118.336 278.977.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-186.972 -13.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -186.972 -13.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.781.404 9.055.996
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
632.130.300 556.263.597
Net Dönem Karı veya Zararı
474.687.944 118.592.111
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.441.130.020 1.444.475.244
TOPLAM KAYNAKLAR
4.619.815.011 2.928.981.416
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 248.238.123 119.573.361
Satışların Maliyeti
19 -60.457.969 -53.532.596
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
187.780.154 66.040.765
BRÜT KAR (ZARAR)
187.780.154 66.040.765
Genel Yönetim Giderleri
20 -18.848.025 -14.617.561
Pazarlama Giderleri
20 -17.726.344 -3.009.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 343.449.371 92.944.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.636.244 -11.033.049
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
489.018.912 130.325.204
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
489.018.912 130.325.204
Finansman Giderleri
23 -14.330.968 -11.733.093
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
474.687.944 118.592.111
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
474.687.944 118.592.111
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-173.796 -23.841
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-173.796 -23.841
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16 -173.796 -23.841
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
474.514.148 118.568.270
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
474.514.148 118.568.270
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000773
BIST