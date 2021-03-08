***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 08.03.2021Genel Kurul Tarihi 02.04.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.04.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Nutuk Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi,3 - 2020 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması,5 - 2020 Yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,6 - 2019 Yılı Geçmiş Yıl Zararının Olağanüstü Yedekler hesabında yer alan geçmiş yıl karlarından mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması,7 - 2020 Yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,8 - Esas Sözleşmenin Madde 10 "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" bölümünde değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurulun onayına sunulması,10 - Yönetim Kurulu aylık ücretlerinin karara bağlanması,11 - İlgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurulun bilgilendirilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi,15 - Dilek ve temenniler,16 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 GK DAVET Ve VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - İlan MetniEK: 2 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 3 2020 GK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİ EK AÇIKLAMALAR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. Maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. ve 20. Maddeleri gereğince 2 Nisan 2021 Cuma günü saat 10:00'da Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Nutuk Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlüğü'nde ekte yer alan gündemle yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916048BIST