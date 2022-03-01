***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.03.2022 17:07
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı SPK onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 11.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.03.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11 Şubat 2022 tarihli toplantısında
Kayıtlı Sermaye Tavanının, 1.000.000.000,-TL'den 1.750.000.000,-TL'ye artırılmasına karar verilmiş olup, esas sözleşmenin tadili hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru sonucunda esas sözleşmenin ekteki tadil metninde yer aldığı şekliyle değiştirilmesi hususu, Kurulun 01 Mart 2022 tarih ve E-12233903-340.08-17961 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005816
BIST
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,72
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
18:0513,9660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1214
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9704
En Düşük
13,7651
18:0515,5770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
18:05865,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 14,60
|Açılış
|: 865,18
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
866,62
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUBVC
|9,13
|3.313.825
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|191.510.131
|% 10,00
|
|ORMA
|33,00
|569.335
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.665.002
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|KARYE
|17,28
|63.466.179
|% -9,95
|
|UZERB
|42,10
|466.850
|% -8,24
|
|ATSYH
|15,97
|2.325.486
|% -6,06
|
|BTCIM
|13,92
|15.194.647
|% -5,95
|
|MMCAS
|2,45
|163.438
|% -5,04
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|EREGL
|33,18
|3.359.357.552
|% 6,76
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|ASELS
|24,00
|2.182.570.583
|% 7,91
|
|YKBNK
|3,63
|1.913.399.310
|% 1,40
|
|GARAN
|11,62
|3.288.214.332
|% 4,87
|
|KRDMD
|12,26
|3.003.203.795
|% 4,52
|
|AKBNK
|7,04
|1.517.998.314
|% 0,14
|
|THYAO
|25,26
|4.723.796.887
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9563
|13,9660
|% 0,88
|
|Euro
|15,5384
|15,5770
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,5618
|18,6548
|% 0,16
|
|Frank
|15,1158
|15,2068
|% 0,45
|
|Riyal
|3,7091
|3,7277
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|18,49
|
|Altın Gr.
|866
|866
|15,12
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,63
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|0,35
|
|B. Petrol
|106
|106
|7,65
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 31, 518.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde 5.53 oranında artışla 46.96 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 296 adet işlem
-
17:58TRGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 628, 502 adet işlem
-
17:57ASELS
Yüzde 7.28 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 490, 176 adet işlem
-
17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem