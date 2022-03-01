***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı SPK onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 11.02.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11 Şubat 2022 tarihli toplantısındaKayıtlı Sermaye Tavanının, 1.000.000.000,-TL'den 1.750.000.000,-TL'ye artırılmasına karar verilmiş olup, esas sözleşmenin tadili hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru sonucunda esas sözleşmenin ekteki tadil metninde yer aldığı şekliyle değiştirilmesi hususu, Kurulun 01 Mart 2022 tarih ve E-12233903-340.08-17961 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005816BIST