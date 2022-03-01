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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.03.2022 17:07
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artışı SPK onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.02.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 11.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.03.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11 Şubat 2022 tarihli toplantısında
Kayıtlı Sermaye Tavanının, 1.000.000.000,-TL'den 1.750.000.000,-TL'ye artırılmasına karar verilmiş olup, esas sözleşmenin tadili hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru sonucunda esas sözleşmenin ekteki tadil metninde yer aldığı şekliyle değiştirilmesi hususu, Kurulun 01 Mart 2022 tarih ve E-12233903-340.08-17961 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005816


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Yarım 2.749 2.821 26,88  
Çeyrek 1.379 1.410 13,44  
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