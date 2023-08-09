***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı Genel Kurul OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 07.06.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 07.07.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.08.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Temmuz 2023 tarih ve E12233903-340.08-39318 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26 Temmuz 2023 tarih ve E-50035491-431.02-00087523687 sayılı yazıları ile ön izinleri alınmış olan, Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde yapılan ve ekte yer alan değişiklikler Genel Kurul tarafından kabul edilip onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bakanlık Onaylı Tadil Metni KST. KAP.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183254BIST