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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.08.2023 22:25
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 07.06.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.07.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.08.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26 Temmuz 2023 tarih ve E12233903-340.08-39318 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26 Temmuz 2023 tarih ve E-50035491-431.02-00087523687 sayılı yazıları ile ön izinleri alınmış olan, Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde yapılan ve ekte yer alan değişiklikler Genel Kurul tarafından kabul edilip onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bakanlık Onaylı Tadil Metni KST. KAP.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183254


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Tam 11.091 11.216 -51,00  
Yarım 5.554 5.634 -26,00  
Çeyrek 2.777 2.817 -13,00  
Gümüş.Ons 22,65 22,67 -0,11  
Gümüş Gr. 19,66 19,68 -0,09  
B. Petrol 87,41 87,41 1,24  
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