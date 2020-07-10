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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

10.07.2020 16:58
GÜNCEL HABERLER



***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yoktur.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Mikail HIDIR (Başkan) Dr. Şükrü Mete TEPEGÖZ (Başkan Vekili) Onur İNCEHASAN (Üye/Genel Müdür)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Denetim Komitesi'ne 6 rapor, Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne 6 rapor
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Faaliyet Raporu>Faaliyetlerle İlgili Diğer Bilgiler>Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmeleri
Yönetim kurulu başkanının adı
Mikail HIDIR
İcra başkanı / genel müdürün adı
Onur İNCEHASAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1- %9,09



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858996


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Sterlin 8,6551 8,6986 % 0,34  
Frank 7,2735 7,3173 % 0,03  
Riyal 1,8254 1,8345 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.805 1.805 1,57  
Altın Gr. 398 398 0,05  
Cumhuriyet 2.589 2.610 5,40  
Tam 2.665 2.678 5,70  
Yarım 1.295 1.310 2,70  
Çeyrek 647 656 1,40  
Gümüş.Ons 18,65 18,69 -0,03  
Gümüş Gr. 4,11 4,11 -0,01  
B. Petrol 42,49 42,49 0,14  
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