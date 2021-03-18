***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
18.03.2021 16:09
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
39
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yön
16:341.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,17
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.557
16:347,3748
En Yüksek
|Değişim
|: -1,61%
|| -0,1206
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,3265
16:348,7997
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -0,1905
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7522
16:34408,71
En Yüksek
|Değişim
|: -2,81%
|| -11,84
|Açılış
|: 408,71
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
406,86
BIST En Aktif Hisseler16:34
|CLEBI
|330,00
|214.735.268
|% 10,00
|
|PAMEL
|31,02
|7.097.803
|% 10,00
|
|BLCYT
|11,46
|65.728.476
|% 9,98
|
|ERBOS
|68,85
|69.582.655
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|52.884.495
|% 9,97
|
|VAKKO
|15,84
|34.519.694
|% -10,00
|
|CASA
|144,00
|1.305.459
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|168.520.510
|% -9,95
|
|ATSYH
|4,87
|328.315
|% -8,97
|
|DENGE
|7,05
|1.599.551
|% -8,44
|
|GARAN
|9,13
|2.878.561.548
|% 4,34
|
|FROTO
|212,20
|2.319.189.643
|% -7,42
|
|THYAO
|14,15
|1.001.595.365
|% -2,75
|
|KRDMD
|7,53
|855.640.658
|% -1,05
|
|ODAS
|3,91
|745.068.075
|% 4,83
|
|GARAN
|9,13
|2.878.561.548
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,76
|707.370.760
|% 2,60
|
|EKGYO
|2,17
|451.074.780
|% -0,46
|
|ODAS
|3,91
|745.068.075
|% 4,83
|
|TSKB
|1,71
|254.115.222
|% 1,18
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3709
|7,3748
|% -1,61
|
|Euro
|8,7951
|8,7997
|% -2,12
|
|Sterlin
|10,2242
|10,2754
|% -2,01
|
|Frank
|7,8937
|7,9412
|% -2,43
|
|Riyal
|1,9584
|1,9682
|% -1,69
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|-22,93
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-12,43
|
|Cumhuriyet
|2.718
|2.760
|-58,00
|
|Tam
|2.706
|2.776
|-57,84
|
|Yarım
|1.308
|1.343
|-27,99
|
|Çeyrek
|656
|672
|-13,99
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,19
|
|B. Petrol
|66,77
|66,77
|-1,23
|
Seans Raporu
16:34
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