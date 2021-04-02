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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

02.04.2021 19:47



***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28 Aralık 2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
11 Nisan 2014
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
02 Mayıs 2014
Davanın Konusu
Sermaye Artırımına İlişkin 13.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararının iptali
Karşı Taraf(lar)
Marmara Metal Mamülleri A.Ş.
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi (Eski T.C. İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi) 2014/677 (Eski 2014/122)
Davanın Duruşma Tarihi
-
Alınan Karar
Davacının istinaf başvurusu esastan reddedilmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Marmara Metal Mamulleri Ticaret A.Ş.'nin T.C..İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/677 Esas Sayılı dosyası ile Şirketimiz aleyhine açtığı, ‘'Sermaye Artırımına ilişkin 13.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararının İptali'' konulu dava Şirketimiz lehine reddedildiği ve Davacı tarafından istinaf başvurusu yapıldığı 28 Aralık 2018 tarihinde kamuya duyurulmuştu.
T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi 2019/78 sayılı dosyası ile görülen istinaf başvurusu Şirketimiz lehine esastan reddedilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923017


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