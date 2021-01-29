***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 17:27
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,
Şirketimiz 2021 ylı değerleme çalışmalarının yürütülmesi adına,
Portföyümüzde yer alan ve değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ firmasından,
Portföyümüze yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklarda değerleme hizmeti alınması için Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ ve Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ firmalarından,
hizmet alınması hususuna karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906236
BIST
17:221.483
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -15,19
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
17:227,3091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0251
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
17:228,8822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0217
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
17:22439,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,04
|Açılış
|: 438,82
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler17:20
|DZGYO
|5,06
|47.501.778
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.000.385
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|641.535
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.974.877
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|BURVA
|44,10
|28.864.037
|% -10,00
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,82
|212.009.434
|% -7,69
|
|VAKFN
|8,52
|18.143.345
|% -6,78
|
|GUBRF
|73,45
|2.194.202.916
|% 6,30
|
|GARAN
|9,44
|1.948.669.733
|% 0,53
|
|KOZAL
|117,40
|1.335.943.072
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,96
|1.312.192.240
|% 6,45
|
|KARSN
|5,23
|1.287.302.997
|% 4,81
|
|EKGYO
|2,36
|1.063.074.186
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,96
|1.312.192.240
|% 6,45
|
|KARSN
|5,23
|1.287.302.997
|% 4,81
|
|TSKB
|1,82
|395.920.013
|% 0,55
|
|GARAN
|9,44
|1.948.669.733
|% 0,53
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3022
|7,3080
|% -0,36
|
|Euro
|8,8756
|8,8845
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,9938
|10,0439
|% -0,48
|
|Frank
|8,1802
|8,2295
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9383
|1,9480
|% -0,58
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|30,88
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,18
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.945
|-19,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|-18,17
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|-8,79
|
|Çeyrek
|701
|717
|-4,39
|
|Gümüş.Ons
|27,52
|27,54
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,18
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|0,88
|
Seans Raporu
17:20
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17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, MGROS, BIMAS
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17:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, GUBRF, TSKB
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17:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 15 kaybederek (% -0.77 ) 1, 312
-
17:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, PSDTC, DZGYO, GLBMD, LIDFA, ISKPL, KONTR, BTCIM, MARKA, VERTU
-
17:33
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