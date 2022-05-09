***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı olarak Sayın Büşra KILIÇ atanmıştır. İletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.Büşra KILIÇ(0216) 527 64 97yatirimciiliskileri@vakifgyo.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027771BIST